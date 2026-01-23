CHANO DÍAZ IMPULSA RECARPETEO EN COLONIA REYNERA

Obra esperada por décadas, Compromiso cumplido con las familias.

Sabinas, Coahuila.– Como parte del compromiso de mejorar la infraestructura urbana y atender peticiones históricas de la ciudadanía, la administración municipal encabezada por el presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren llevó a cabo el recarpeteo de la Privada del Sol, en la colonia Reynera, una vialidad que tenía más de 30 años sin ser intervenida.

La obra consistió en la aplicación de 1,800 metros cuadrados de concreto asfáltico, realizada con recursos del Fondo REVUPE, representando un logro más de la actual administración municipal.

El presidente municipal, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, destacó que este trabajo responde directamente a una solicitud hecha por los propios vecinos desde el año pasado.

“Fue una petición que me hicieron el año pasado, donde varios vecinos me contaron cómo fueron ignorados por administraciones pasadas. Hoy por fin estamos respondiendo y celebrando con más obras los 120 años de la fundación de Sabinas. Tenemos como propósito un mejor Sabinas”, expresó el alcalde.

Asimismo, informó que en este sector también se realizará el reemplazo de luminarias, fortaleciendo la seguridad y mejorando la imagen urbana.

El alcalde agregó que, de manera simultánea, se continúan realizando trabajos de bacheo en Cloete, así como la limpieza integral del arroyo en la colonia San Antonio, además de acciones de limpieza en escuelas del municipio.

Finalmente, Chano Díaz hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al cuidado de la ciudad.

“Invitamos a todas y todos a mantener limpias nuestras calles. Por amor a nuestro Sabinas, pongamos nuestro granito de arena. Vamos a seguir transformando nuestro municipio”, concluyó.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando Ahora Contigo, construyendo un Sabinas más ordenado, seguro y digno para todas las familias.