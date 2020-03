Según medios de Eagle Pass en Texas: El alcalde Luis Sifuentes y el juez del condado David Saucedo confirman el primer caso positivo de COVID-19 (coronavirus) en Eagle Pass.

Según las autoridades, el paciente visitó HEB el jueves de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y el restaurante Rincón de Verónica el viernes de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.

No es momento de entrar en pánico, sino de tomar precauciones adicionales ya que el primer caso fue registrado y confirmado por el Departamento de Servicios de Salud de Texas.

Informacion: Eagle Pass News Leader

https://www.facebook.com/283665852171868/posts/697034990834950/