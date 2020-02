El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convocó este domingo una “sesión extraordinaria” del Parlamento para votar sobre la asignación de un crédito de 109 millones de dólares para financiar la tercer fase del plan de seguridad ‘Control Territorial’, que busca fortalecer la seguridad del país y luchar contra las pandillas.

La sesión, que fue instada por el propio Bukele, no se pudo celebrar por no haber quórum, al comparecer tan solo 28 de los 84 diputados que componen la Cámara, puesto que la mayoría de los grupos de la Asamblea Nacional no reconocen la potestad del mandatario para la convocatoria. Aun así, Bukele asistió acompañado por oficiales de Policía y militares armados. Tras una oración y unas palabras en las que ordenó el inicio de la sesión, se dirigió a sus seguidores a las puertas del Parlamento e invocó el derecho a la “insurrección popular”.

🇸🇻 | AHORA: Militares y policías ingresan al salón de sesiones del Congreso de El Salvador. pic.twitter.com/fWPvZfCdal — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 9, 2020