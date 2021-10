San Juan de Sabinas, Coah.- Para garantizar que los panteones estén en óptimas condiciones para la celebración del Día de Muertos en San Juan de Sabinas, el alcalde Julio Iván Long Hernández, realizó este lunes, un recorrido de supervisión de los trabajos que realiza el personal de cuadrillas de ecología y servicios primarios con un 90% de avance en los trabajos.

Durante su visita al campo santo, el edil, dejó en claro el compromiso e interés que tienen las autoridades locales no solo en que los panteones estén limpios, sino además en aplicar los protocolos para frenar la línea de contagios del Covid.

Bajo ese contexto dijo que es importante que la ciudadanía en general, pero sobre todo familiares y deudos de las personas que descansan en el llamado sueño eterno, acaten las disposiciones establecidas en la 48 sesión de trabajo del subcomité técnico Regional Covid-19, donde se establecen los siguientes puntos:

Los panteones, “Santa Rosa” de Nueva Rosita y “Villa de San Juan”, esté último ubicado en la Villa de San Juan de Sabinas permanecerán abiertos al público en un horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.; del viernes 29 de octubre al miércoles 3 de noviembre

– Se permitirá un aforo máximo de 300 personas.

– No estará permitido el acceso de vehículos.

– Queda prohibido el acceso a niños menores de 12 años, personas mayores de 70 años y embarazadas.

– Quienes ingresen al panteón deberán usar cubrebocas todo el tiempo.

– No estará permitido el consumo de alimentos ni bebidas.

– Deberá procurarse la sana distancia de 1.5 metros entre las personas.

– Solo podrán permanecer hasta 6 personas por tumba hasta 60 minutos.

– Deberá evitarse el contacto físico, así como socializar con otros visitantes.

– No se permitirá la realización de servicios religiosos.

– Se permite el ingreso de músicos en grupos de máximo 4 personas.

– Estará prohibida la instalación de bocinas o sonidos.

– La venta de alimentos será en el exterior en la modalidad para llevar.

– La venta de flores será en un lugar diferente al panteón, no en el exterior y/o en los locales que habitualmente se dedican al giro.

– Los vendedores deberán contar con el permiso correspondiente y atender las medidas de sanidad.

Bajo estas medidas explicó el alcalde, Julio Iván Long Hernández, el municipio de San Juan de Sabinas, mantiene su compromiso por velar por la salud de las familias que viven en esta zona de la cuenca Carbonífera.