Agentes de inmigración de EEUU detienen a una familiar de la jefa de prensa de la Casa Blanca

(EUROPA PRESS)

Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos han detenido a una familiar de la jefa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una operación contra la migración puesta en marcha este mes en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, en el este del país.

La mujer, excuñada de Leavitt y de nacionalidad brasileña, ha sido identificada como Bruna Caroline Ferreira y es la madre de uno de los sobrinos de la republicana, según ha indicado uno de sus abogados en declaraciones a la cadena de televisión CNN.

Ferreira, detenida el pasado 12 de noviembre, continúa bajo custodia, mientras que su hijo reside con su padre, el hermano de Leavitt, en New Hampshire. Las autoridades consideran que se encuentra en territorio estadounidense de forma irregular dado que su visado como turista caducó hace años.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional ha indicado que es una “delincuente” contra la que pesa un “arresto previo por agresión”, por lo que actualmente se encuentra en proceso de deportación.

Sin embargo, sus abogados defienden que se había visto incluida en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), a cuyos beneficiarios se les consideraba ‘dreamers’ durante la Administración del expresidente Barack Obama.