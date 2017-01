Con el objetivo de realizar el traslado de pacientes en condiciones de mayor comodidad, la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), en Coahuila, distribuyó seis ambulancias nuevas entre unidades médicas de la entidad.

Los Hospitales Generales de Sub Zona (HGSZ) No. 27 y No. 20, de Palaú y San Pedro, respectivamente, tendrán una nueva unidad, en tanto que los Hospitales Generales de Zona No. 1 y 2 de Saltillo, 11 de Piedras Negras y 24 de Nueva Rosita, también contabilizarán en su parque vehicular una nueva ambulancia.

El delegado estatal del IMSS, Enrique Orozco Besenthal, realizó el banderazo de salida simbólica y entregó las llaves a los conductores en presencia del secretario de salud, Jorge Verástegui y de los integrantes del Consejo Consultivo Delegacional.

Los vehículos de última generación forman parte del programa de Adjudicación en Esquema de Renta y son un paso más en la mejora constante del servicio emprendida por el director general del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa.

Están equipadas con espacio para el paciente aislado del conductor; doble aire acondicionado; sistema de dos baterías para distribución de carga de corriente con consola central de control manual en cabina del conductor y bancas laterales para acompañantes de pacientes.

Para mayor comodidad y seguridad del enfermo trasladado disponen de: carro camilla con todos sus accesorios, camilla tipo “manna”, dos tanques de oxígeno; ambus (bolsas especiales), porta-venoclísis de camilla, esfignomanómetro aneoride (que permite conocer la presión externa del paciente), estetoscopio, equipo de cánulas orofaríngeas y glucómetro.

Entre sus accesorios también se apuntan mascarillas, termómetro, equipo de radiotransmisión, herramienta, banca con capacidad para tres ocupantes, tres asientos individuales, banca fija para pacientes, consola central para el control de luces, torretas, estribos y sirenas, sistema de oxígeno recargable, sistema de ventilación y extracción de aire en cabina de pacientes, capacidad de carga útil después de equipo de 750 kilogramos.

A decir del delegado, los vehículos refuerzan, primordialmente, el servicio de traslado seguro de pacientes y tienen como objetivo ofrecer mayores condiciones de comodidad, calidad y calidez.

Cada mes el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila realiza más de 700 traslados. Los pacientes viajan de un hospital a otro y, en algunos casos, acude la ambulancia directamente a los domicilios para llevarlos a las unidades médicas y viceversa.

El funcionario afirma que el Instituto continúa con el compromiso de mejorar los servicios en beneficio de la población.