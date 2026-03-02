Vive Saltillo fin de semana vaquero con el Agrofest Coahuila 2026

Saltillo, Coahuila.- Nuestro estado cerró el mes de febrero e inició marzo poniendo en valor la cultura vaquera con el Agrofest Coahuila 2026 “Tierra de contrastes” que se realizó con éxito los días 28 de febrero y 1 de marzo en las instalaciones de la Feria Saltillo.

La cuarta edición ofreció a turistas y visitantes exposición agropecuaria, comercial, industrial y cultural con rodeo, concursos, gastronomía, música en vivo, charrería, cabalgata, baile popular, así como actividades infantiles.

Se estimó una asistencia de 30 mil personas y una derrama económica superior a los 12 millones de pesos.

El Pabellón de los Pueblos Mágicos fue todo un éxito al recibir a turistas y visitantes.

Hubo concursos como “Brasa y leña” con 3 categorías: Rib Eye, Sea Food y Ave; Concurso de Caballos Cuarto de Milla en el que se rifó una montura, Concurso de Polkas, Concurso del Becerro Gordo donde competieron entre 28 y 30 animales, y también una competencia de rodeo juvenil del selectivo rumbo a CONADE.

Se llevó a cabo la tradicional cabalgata al Pueblo Mágico de Arteaga y un baile popular con el grupo “Los Viejones”.

Para las niñas y niños, hubo Rodeo Infantil con monta de borregos y becerros, carrera de ponys y concurso con payasos; además, les enseñaron a montar. Hubo granja infantil con animales como llamas, burritos enanos, chivas y cerdos; un área de dibujo y figuras de yeso para pintar y decorar.

Agrofest Coahuila 2026 fue organizado por egresados de la UAAAN y organizaciones vinculadas al sector agropecuario de Coahuila, con la participación de productores ganaderos y comerciales.

Para la secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos festivales como el Agrofest Coahuila 2026 son una oportunidad para disfrutar la cultura vaquera y nuestras tradiciones norteñas en familia, señaló la subsecretaria de Turismo, Martha Elena Moncada Zertuche, encargada del despacho de SECTUR Coahuila.

“El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha reiterado que el impulso al campo, al turismo y al trabajo productivo es prioridad para el crecimiento de Coahuila”, dijo.

Hoy somos un estado seguro, con condiciones propicias para la realización de eventos familiares de gran nivel, y Agrofest es ejemplo de ello, finalizó Martha Moncada.