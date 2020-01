Impactantes imágenes del sismo.

(CNN) — Un sismo de magnitud 7,7 sacudió las costas de Jamaica este martes, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Inicialmente se informó que la magnitud había sido de 7,3. El sismo se presentó a 117 km al noroeste de Lucea en Jamaica.

No hay informes de daños o víctimas en este momento.

El foco sísmico estuvo localizado a 10 km de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 125 kilómetros al sur-sureste de Lucea, Jamaica, y a 140 kilómetros al este-noreste de Niquero, Cuba.

Hubo amenaza de tsunami; ya no está vigente

Según el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de EE.UU., la amenaza de tsunami del terremoto de magnitud 7,7 de esta tarde ha pasado, no hay más amenazas.

Se registró un pequeño tsunami de 12 centímetros en las Islas Caimán en George Town, pero no se observó ningún tsunami en Port Royal, Jamaica o Puerto Plata, República Dominicana.

De acuerdo con los datos del USGS, el terremoto parece haber sido un “terremoto de deslizamiento”, que es donde las placas tectónicas se deslizan una contra la otra. Esto limita la amenaza de un devastador tsunami, que está más asociado con los “terremotos de empuje”.

Los terremotos de empuje ocurren cuando una parte de la tierra es empujada hacia arriba por el terremoto, lo que hace que el agua empuje hacia arriba y hacia afuera, creando el tsunami.