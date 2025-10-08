Saltillo, Coah.- En sesión del Congreso del Estado, la presidenta de la Junta de Gobierno, diputada Luz Elena Morales Núñez, dio lectura a un pronunciamiento a nombre de las y los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura en relación al mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, fecha que no es solamente un recordatorio, sino también un llamado urgente a fortalecer los esfuerzos de toda la sociedad en esta lucha.

Asimismo, se reconoció el trabajo constante de asociaciones y grupos de apoyo que estuvieron presentes durante la sesión, como Grupo Reto y Casa Rosa, cuyo compromiso se mantiene activo durante todo el año y que el mes de octubre logran visibilizar aún más su importante labor.

“Nuestra solidaridad con todas las mujeres que enfrentan esta enfermedad, con aquellas que la han superado y con las familias que han acompañado estos procesos….y reconocemos la labor de los profesionales de la salud, así como de las organizaciones que trabajan en campañas de prevención, sensibilización y acompañamiento” expresó.

Hizo una extensiva invitación a todas y todos a sumarse a esta causa, recordando la importancia de la unión, la empatía y la conciencia colectiva para seguir impulsando acciones que fortalezcan la prevención y el acompañamiento.

“Que sea también un homenaje a la fuerza de quienes luchan y a la memoria de quienes nos dejaron, inspirándonos a no bajar la guardia frente a esta enfermedad” puntualizó.

Posteriormente, las diputadas y diputados se tomaron una fotografía con las integrantes de las asociaciones presentes.