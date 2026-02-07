Presenta DIF Coahuila grandes resultados en 2 años de trabajo

Acompana gobernador Manolo Jiménez a Presidenta Honoraria del DIF Coahuila en el informe de 2 años de trabajo

Saltillo, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó a Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, en el Informe de Resultados del segundo año de trabajo, ceremonia en la que el Mandatario estatal reiteró su compromiso con las y los coahuilenses de los 38 municipios del estado, y en la que felicitó y reconoció el trabajo y los grandes resultados de todo el equipo del DIF Coahuila.

En su informe, Liliana Salinas destacó que el DIF Coahuila es una institución en la que se trabaja en equipo y de manera transversal para potencializar los apoyos para las familias coahuilenses.

Agregó que el DIF es el corazón social de Coahuila, y que este corazón late fuerte porque hay equipo, coordinación, sensibilidad, voluntad y porque existe la convicción de mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses.

Salinas Valdés compartió los avances y resultados de los primeros dos años de trabajo basados en 11 áreas de acción: Niñas, Niños y Adolescentes; Personas Mayores; Discapacidad e Inclusión; Desarrollo Familiar; Vida y Salud; Salud Mental y Adicciones; Alimentos Nutritivos; Centros de Asistencia Social; Voluntariado; Atención Ciudadana; y Centro de Atención y Protección Integral para Mujeres.

Señaló que estos resultados se han construido con trabajo diario, coordinación, un gran equipo y con la clara convicción de que el DIF Coahuila siempre está cercano a la gente.

Liliana Salinas reconoció y agradeció al gobernador Manolo Jiménez por su respaldo permanente al DIF Coahuila, y también por su respaldo a los proyectos nuevos, como la creación de la nueva Fiscalía de las Mujeres y la Niñez; el fortalecimiento a la PRONNIF y a los Centros de justicia y Empoderamiento de las Mujeres.

De la misma manera, reconoció a Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, por el gran trabajo que encabeza desde dicha oficina, “en Coahuila tenemos dos corazones trabajando al mismo tiempo: Inspira y el DIF, nos complementamos, porque así es como podemos seguir construyendo en equipo la grandeza de Coahuila y llevarla pa’delante, a pasos de gigante”, expresó Liliana Salinas.

En su mensaje, el gobernador Manolo Jiménez Salinas felicitó a todo el equipo del DIF Coahuila por los resultados presentados, y destacó que, junto a la oficina Inspira, son dos pilares fundamentales para su gobierno.

“Muchas felicidades a mi sra madre Liliana Salinas y a todo el equipo del DIF Coahuila por estos 2 años de trabajo con excelentes resultados. Vamos a seguir trabajando en equipo por el bien de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes así como de nuestras mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y por supuesto por el gran pilar de nuestra comunidad; las familias coahuilenses. Cuenten siempre conmigo. Gracias mamá por todo tu apoyo y compromiso. Vamos a seguir con todo pa’ delante a pasos de gigante”, destacó el gobernador.

Mencionó que su administración se apoya en el DIF y en Inspira para atender causas muy importantes que necesitan de un trabajo y de una atención transversal, que incluye diferentes áreas del gobierno.

Jiménez Salinas agradeció a todos los que forman parte de los organismos de la sociedad civil, así como a las y los empresarios, al destacar que con el Impuesto Sobre Nómina se hizo un fideicomiso histórico, y que hoy en día se tienen mil 700 millones de pesos para hacer proyectos de seguridad, de obras, proyectos sociales en educación o salud.