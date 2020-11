Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 23 de Noviembre de 2020.- Al hacer entrega de apoyos económicos a 21 organismos de la sociedad civil que brindan atención a personas con cáncer y sus familias, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís reiteró el todo el apoyo de su Gobierno y el de Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, para fortalecer a las organizaciones civiles enfocadas a la lucha contra esta enfermedad.

“Para el Gobierno y la sociedad civil en Coahuila la prioridad es la salud. Es el bienestar de las familias, de las mujeres, de las niñas, niños y jóvenes”, resaltó el gobernador Miguel Riquelme.

En ese contexto, el Mandatario estatal reiteró la disposición de su Gobierno para sumar esfuerzos con la sociedad civil organizada.

“Estamos juntos en esto. Cuentan con nosotros, con mi Gobierno. Siempre estaremos con ustedes en la medida de nuestra capacidad, que hoy se ve reducida por cuestiones presupuestales pero no dejamos de lado las prioridades de nuestra gente y ustedes. Como sociedad civil, hacen frente de manera directa desde hace muchos años, nos interesa seguir trabando de la mano”, recalcó.

En el marco de las acciones que el Gobierno del Estado impulsa a través del DIF Coahuila para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, el Gobernador y Marcela Gorgón hicieron entrega de recursos a 21 organizaciones de la sociedad civil, por un monto global de 2.1 millones de pesos, derivados de los recursos de la Gran Carrera “Fuertes contra el Cáncer” y de apoyos adicionales instruidos por Riquelme Solís.

“Grupo Encendamos una Luz”, “Mensajeras de Esperanza”, “Mujeres Salvando Mujeres”, “Clínica del Alma Misericordia”, Club Rotario Saltillo Empresarial y “Salvemos Héroes”, entre otras, recibieron de manos del Gobernador y de Marcela Gorgón un cheque individual de 100 mil pesos, que les permitirá generar mayores beneficios para las y los coahuilenses a los que atiende cada una de estos organismos hoy beneficiados.

En el evento, Riquelme Solís subrayó la importancia de vincular esfuerzos con los Organismos de la Sociedad Civil, cuya labor es impulsada por sus valores y virtud de atención y amor a los demás.

“Hemos hecho buena mancuerna hasta hoy. Hemos embonado, reconociendo esa labor que diariamente enfrentan, que es lo más reconocido por nosotros como sociedad y Gobierno: Que ustedes hacen frente a la primera línea en todo su conjunto y contexto”, les reconoció el Mandatario estatal.

A su vez, destacó que la situación de emergencia sanitaria a causa del Covid-19 ha representado un esfuerzo extraordinario para el personal del sistema de Salud.

No obstante, su Gobierno y el DIF Coahuila no dejarán de lado la atención a todo tipo de enfermedades, mucho menos a una enfermedad que lamentablemente tiene consecuencias fatales si no es atendida a tiempo.

A nombre de los organismos de la Sociedad Civil beneficiados, la doctora Yolanda Jaramillo Rodríguez, responsable del organismo “Mujeres Salvando Mujeres AC”, reconoció la sensibilidad del Gobierno Estatal y del DIF Coahuila hacia su causa, así como el interés y esfuerzo para recibir estos fondos y llevarlos a quien lo necesita.

“Toma una gran importancia para nosotros ese esfuerzo, es motivo de estímulo para seguir trabajando, muchísimas gracias Gobernador, señora Marcela, por esa ayuda y sensibilidad que no es de ahora, es de siempre, porque juntos, sociedad y Gobierno, somos más fuertes”, resaltó.

En la entrega de estos apoyos estuvieron también presentes el Director General del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala; Jose Antonio Gutiérrez Jardón, titular de la Unidad de Atención Regional de La Laguna; Yolanda Jaramillo Rodríguez, responsable del organismo “Mujeres Salvando Mujeres AC”; Arturo Rangel, coordinador del DIF Coahuila en la Región Laguna, así como las representantes de las asociaciones civiles beneficiadas.