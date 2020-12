Ciudad Victoria, Tamaulipas; Con sede el Museo de Historia Natural de Tamaulipas TAMUX en Ciudad Victoria, los diez gobernadores de la Alianza Federalista urgimos esta tarde al Gobierno Federal instaurar una estrategia nacional de vacunación integral e incluyente, que considere nuestra labor como fundamental, pues sólo desde la perspectiva local se puede llevar a buen puerto esta labor monumental.

Celebramos que se haya iniciado con la aplicación de vacunas en la CDMX y Coahuila; sin embargo, no ha habido explicación en lo referente al resto de las entidades federativas. ¿Qué opciones tenemos y cómo podemos anticiparnos al proceso de almacenamiento, distribución y aplicación de la vacuna cuando no se nos provee de la información y herramientas necesarias?

Nuestra preocupación principal es que no existe o no es evidente una estrategia seria y formal para la distribución, almacenamiento y aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en estados y municipios; además de que este asunto continúa en total opacidad y en un marco de concentración de insumos que no deja ver cuál será el rol que desempeñen los gobiernos estatales, quienes son tratados como simples espectadores cuando solo éstos conocen la realidad, precisión y circunstancias de sus localidades.

El tema de la vacunación en las entidades federativas no es politiquería. Recordemos que no hablamos de elecciones o de votos, sino de vidas humanas. Es natural que exista inquietud por parte de los gobiernos estatales, municipales y de sus ciudadanos ante un asunto que ya nos ha arrebatado demasiado a todos. Es tiempo de dejar de lado las diferencias y conflictos ficticios para entregar a la gente resultados y avances.

La Alianza Federalista emitimos una carta al Ciudadano Presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que será entregada el día de mañana por cuestión de cierre de oficinas, y en la cual exigimos se convoque a la brevedad al Consejo de Salubridad General.

Planteamos que dicho Consejo establezca el cronograma, las fases por población objetivo de aplicación, los criterios de distribución y reparto, los protocolos para la conservación en frío, las medidas para prevenir la especulación, captura o uso clientelar o electoral de la vacuna, así como las formas y modalidades de participación de los gobiernos locales y el sector privado. En pocas palabras, que el Consejo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, decida con transparencia y objetividad cómo y cuándo llegará la vacuna a cada mexicano.

Ciudadano Presidente Andrés Manuel López Obrador, déjese ayudar.

Permita que la unión y las acciones compartidas nos definan en la posteridad.

Por todo lo anterior y en colaboración con nuestros Secretarios de Salud, en la Alianza Federalista establecimos los siguientes acuerdos:

1. Preocupados por las fiestas decembrinas y por el alto riesgo de contagios que implican, unificamos criterios para implementar medidas posteriores al 25 de diciembre que ayuden a contener repuntes en los estados de la mano del sector productivo y ponderando ante todo la seguridad y salud de la ciudadanía.

2. Cada estado de la Alianza Federalista constituirá un Comité Estatal de Coordinación para la Vacunación, el cual se encargará de actividades y procesos elementales como logística de traslado de la vacuna de los nodos instaurados por la Federación; el almacenamiento de los insumos; distribución de los centros de vacunación tomando en cuenta aspectos como población y ubicación geográfica; centros de vacunación con salas de espera y de recuperación; capacitación del personal; sistema de citas (horario y lugar), entre otras.

Además del tema de salud, en esta reunión plenaria sostuvimos un importante encuentro de análisis con el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, quien sumó su preocupación por la reciente reforma a la Ley de Seguridad en México, aprobada por el Congreso de la Unión, la cual de manera unilateral y sin considerar las implicaciones diplomáticas y comerciales impone medidas rígidas a agentes extranjeros en el país.

Arturo Sarukhán expresó que el proceso de transición en la relación bilateral será complicado por las implicaciones en los estados con el trato binacional con EUA en rubros comerciales y de competitividad.

Se espera un impacto importante en la competitividad de México por la afectación a áreas de certificación de empresas en nuestro país, misma que permite que éstas puedan cruzar a EUA sin tantas restricciones.

Certificación que queda a cargo de agentes del área de aduanas del gobierno norteamericano y cuyas limitaciones habrán de afectar directamente a la competitividad y comercio en general. En estados como Michoacán y estados fronterizos que tienen un trato comercial en temas agropecuarios se tendrá un impacto por las taxativas a los agentes de Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por siglas en inglés), quienes certifican productos agropecuarios.

En lo referente al T-MEC, uno de los acuerdos que se hicieron en el Tratado Comercial entre Estados Unidos, Canadá y México era permitir que agentes de EUA supervisaran a las empresas conforme las leyes laborales, mismo que tras la aprobación de esta reforma queda debilitado. Esta reforma violenta y tensa las relaciones binacionales y pone sobre la mesa una problemática más al ya catastrófico escenario nacional.

Urgente revisar en conjunto el tema de seguridad

Quienes conformamos la AF estamos muy preocupados por la situación de inseguridad y violencia que sufre el país. Tan solo en 2019 y 2020 se llegó a la cifra de 64 mil muertos por homicidio doloso.

Como nación enfrentamos los peores escenarios de la historia contemporánea, tales como son la crisis económica, de salud y la inseguridad. Esta última pone en especial peligro la gobernabilidad de zonas completas del país por la ausencia del Estado Mexicano.

Tras la renuncia hace mes y medio del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, México no ha tenido oficialmente un responsable de la estrategia nacional de seguridad, situación particularmente grave que ha dejado como principal evidencia el debilitamiento de las llamadas mesas estatales y regionales para la construcción de la paz. Queda claro que no se están logrando las acciones de fondo contra el crimen.

Debido a la nula o escasa comunicación con la actual funcionaria responsable y preocupados porque no se haya corregido la grave decisión del Gobierno Federal de abandonar la coordinación en materia de seguridad en el Estado de Chihuahua, es necesario reafirmar el compromiso de neutralidad política en materia de seguridad pública. Refrendamos nuestra total voluntad y disposición para no politizar la seguridad de la ciudadanía.

Es urgente que nos reunamos con el presidente y con la nueva Secretaria de Seguridad Pública para analizar la creciente situación de inseguridad y violencia. Es necesario que esta convergencia se dé antes de que finalice el año 2020.

Los Gobernadores reconocemos nuestra obligación constitucional de coadyuvar en las tareas de combate a la delincuencia y garantizar la seguridad pública, pero esta preocupación y responsabilidad debe ser más que compartida por el Presidente de la República y el Gobierno Federal en su conjunto.

Los más de 115 mil muertos por COVID-19 (según cifras oficiales), más los 127 mil muertos por la violencia en los últimos dos años requieren de manera urgente que en 2021 se construya una nueva relación entre el titular del Ejecutivo Federal y los mandatarios estatales.

Ignorar esta solicitud al diálogo no sólo es una afrenta en contra de los más de 40 millones de mexicanos que integran los estados de la Alianza Federalista, sino también contra el total de la ciudadanía mexicana.

Por otra parte, aprovechamos para informar que este mismo miércoles la Alianza Federalista lanzamos al público nuestra página oficial, en la cual se podrán consultar eventos, acuerdos, boletines, videos, galería de imágenes y comunicados; así como también los compromisos federalistas y demás productos comunicativos que emanen de la colaboración de nuestro bloque de gobernadores.

Invitamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación a que nos visiten en https://alianzafederalista.org/

Con estas acciones y pronunciamientos, la Alianza Federalista continúa ponderándose como un espacio de oportunidad en un escenario marcado por líneas políticas arbitrarias, sin prospectiva y sin bases técnicas o formales que brinden certidumbre a la población. Nos mantenemos activos y pendientes del acontecer nacional e internacional para dar vida a ese espacio.