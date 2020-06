Sabinas, Coah.- Al participar en la 12ª sesión del Subcomité Técnico de Salud de la Región Carbonífera, el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez dijo que en Sabinas se mantienen alertas contra el Covid-19, es por ello que se siguen aplicando las medidas de prevención que recomienda el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud.

Recalcó que las acciones preventivas y de restricción, tienen el objetivo salvaguardar la salud de los sabinenses.

Hizo un llamado de solidaridad y atención a la ciudadanía, ya que es la responsabilidad civil lo que mantiene efectivas las acciones de prevención contra el Covid-19.

Se indicó que en Sabinas continúan las acciones de sanitización de espacios con mayor afluencia y con actividades esenciales, aplicación de filtros en el acceso al municipio, así como la vigilancia de la aplicación de protocolos sanitarios en centros de trabajo, comercios y transporte público.

Se reconoció la colaboración de directivos de empresas que han implementado medidas sanitarias desde el interior de la planta, con el cierre de comedores industriales, aplicación de filtros y de otras medidas de salud, que incluyen al transporte del personal, y aplicación de laboratorios particulares, de pruebas para la detección de casos.

Al finalizar la reunión, se dio a conocer que festejos por el Día del Padre, no podrán realizarse como de costumbre, por lo que en domicilios particulares no se permitirá la presencia de más de 30 personas, ni música en vivo, ni grabada; los restaurantes no podrán atender a más de 30 personas.

Los panteones municipales permanecerán cerrados; no se ofrecerán flores en la vía pública, y sí en negocios establecidos, bajo los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de salud.

En apoyo a unos 700 alumnos de preparatorias y universidades de la carbonífera que carecen de conectividad a internet, integrantes del Subcomité Técnico acordaron bajo estrictos protocolos de salud, el regreso de los estudiantes a las aulas a partir del lunes 22 de junio, para acceder a clases presenciales para asesorías que les permitan concluir el semestre y no desertar por ése motivo.

Las restricciones incluyen la asistencia escalonada de la comunidad estudiantil, es decir solo acudirían 10 alumnos por aula, y un máximo de 30 alumnos por escuela a diario, o bien distribuidos en ambos turnos; las instalaciones deberán ser sanitizadas antes y después de cada clase; los alumnos deberán ser mantener una distancia prudente entre sus compañeros y maestros, y ser sometidos a filtros sanitarios, además de usar cubrebocas y gel antibacterial.

Los trabajos de la 12va. reunión del Subcomité, los encabezo el encargado del Despacho del Gobernador Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Lauro Villarreal Navarro; acompañado del alcalde de Sabina Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, y demás munícipes de la región; así como el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de la Carbonífera, Dr. David Alejandro Mussi Garza.