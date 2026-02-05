Invitan al Festival Vaquero Monclova 2026 GRILL & MUSIC

En Monclova hay plan en esta primavera; del 27 al 29 de marzo

Monclova, Coahuila de Zaragoza; a 4 de febrero de 2026.- Monclova vivirá lo mejor de la cultura vaquera y sus tradiciones con el Festival Vaquero Monclova 2026 Grill & Music en la Explanada del Estadio Kikapoo Lucky Eagle, donde habrá música en vivo con grandes grupos, gastronomía regional y muchas sorpresas más.

Del 27 al 29 de marzo, se realizará este festival 100 por ciento familiar, anunciaron en rueda de prensa Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova; Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, y Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto.

Además, Esra Cavazos, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova; Elisa Morales, del Patronato Todos X Monclova; Bernardo Molina, Juan Guajardo y Pablo Neira, representantes de los empresarios de la ciudad.

Las actividades del festival:

Viernes 27 de marzo: Inauguración del Festival con concierto de La Casetera.

Sábado 28 de marzo: Competencias de equipos, presentación de grupos de música country en tarima, premiaciones, venta de alimentos, Concierto Country, presentación DJ, grupo abridor y presentación del Grupo Pesado.

Domingo 29 de marzo: Competencia de tortillas de harina y degustación gratuita. Premiación y tarde con música y degustación de cortesía de guiso en cazo gigante para todos los asistentes. Se buscará romper el récord del mayor número de tortillas de harina paloteadas.

En su mensaje, Cristina Amezcua dijo que “como Secretaría de Turismo nos unimos a la invitación para impulsar y disfrutar el Festival Vaquero, un evento que celebra lo mejor de nuestra identidad norteña y que refrenda el orgullo por nuestras raíces”.

Bajo el liderazgo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, afirmó, Coahuila se ha consolidado como un estado seguro, fuerte y confiable, condiciones que nos permiten seguir promoviendo eventos familiares, culturales y turísticos que fortalecen la convivencia social y proyectan lo mejor de nuestra tierra.

“Vamos a poner a Monclova en los ojos de todo Coahuila para que los días 27, 28 y 29 de marzo los monclovenses nos pongamos la camiseta, seamos parte de este evento en los conciertos programados, así como en los eventos gastronómicos, son oportunidades para seguir promoviendo y ser parte de ello”, expresó.

Por su parte, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal resaltó la participación de la iniciativa privada que se suma a este tipo de eventos magnos y con ello se avanza juntos para el desarrollo de este festival vaquero. “Esto es un evento completamente familiar, y se empatan las ideas de quienes han trabajado ya como es el festival del taco y la tradicional tortilla de harina y ahora se lanza de manera conjunta con Pesado y La Casetera”

Mientras que a nombre de los empresarios de la ciudad, Bernardo Molina refrendó el compromiso de seguir trabajando unidos para este tipo de eventos, que dejan una gran derrama económica a Monclova y a la Región Centro-Desierto.