El PRI Sabinas renueva su Comité Directivo Municipal y refrenda su compromiso con la unidad y el futuro de Coahuila

BOLETÍN DE PRENSA

Sabinas, Coah. En un ambiente de entusiasmo y compromiso político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sabinas llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Comité Directivo Municipal, evento que reunió a la clase política local, delegados regionales y municipales, así como a militantes y simpatizantes priistas.

El acto fue encabezado por el Dr. David Mussi Garza, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Sabinas, y la Mtra. Sarilú Cárdenas Rodríguez, secretaria general, contando con la presencia del delegado político regional Francisco Tobías Hernández, y del delegado político municipal, Carlos García Vega, además de representantes del activismo municipal como Claudia Garza Iribarren y estructuras partidistas en la región carbonífera Federico Quintanilla

Durante el programa, la Mtra. Sarilú Cárdenas Rodríguez ofreció un mensaje de bienvenida en el que destacó la importancia de la renovación del comité como símbolo de trabajo en equipo, compromiso y cercanía con la ciudadanía sabinense. Subrayó que esta nueva etapa del PRI en Sabinas busca fortalecer la estructura municipal para apoyar con resultados el proyecto del gobernador Manolo Jiménez Salinas y consolidar el rumbo de Coahuila.

Posteriormente, se realizó la entrega de nombramientos a los nuevos integrantes del Comité Directivo Municipal, conformado por mujeres y hombres comprometidos con los distintos sectores sociales, desde la gestión social, el deporte, la cultura, la juventud, la mujer, la diversidad, el medio ambiente y la vinculación ciudadana, entre otros.

La toma de protesta estuvo a cargo del delegado político en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, quien exhortó a los nuevos integrantes a trabajar con disciplina, unidad y lealtad hacia los principios del partido, reiterando que el PRI sigue siendo un pilar fundamental en la vida política de Coahuila.

Entre los asistentes destacó la presencia de reconocidos priistas y liderazgos locales como exalcaldes, diputados y expresidentes de partido.

El evento culminó con el mensaje de cierre del Dr. David Alejandro Mussi Garza, presidente del PRI en Sabinas, quien llamó a la militancia a cerrar filas y fortalecer la unidad partidista rumbo a los nuevos retos electorales.

“Hoy más que nunca debemos dejar a un lado las diferencias personales y concentrarnos en lo que de verdad importa: ganar para seguir construyendo un Coahuila fuerte y un Sabinas con futuro”, expresó Mussi Garza.

“Cuando el PRI está unido, el PRI gana. Y cuando el PRI gana, le va bien a Sabinas y le va bien a Coahuila”, puntualizó el dirigente municipal.

Con esta renovación, el PRI Sabinas reafirma su compromiso con los valores de unidad, trabajo en equipo y cercanía con la ciudadanía, fortaleciendo su estructura rumbo a los nuevos desafíos políticos del estado.