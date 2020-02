Un video que se hizo viral en redes sociales muestra cómo una alumna acosa a su profesor, piropeándolo y pidiéndole que le diga “mi amor”.

La estudiante captó la grabación, la cual varios usuarios criticaron, pues afirmaron que, si fuera el caso contrario y un hombre hiciera lo mismo con una maestra, causaría mayor indignación.

Luego, cuando el profesor pasa lista y dice en voz alta el nombre de “Ximena”, la estudiante vuelve a atacar:

No me llame Ximena porque no me gusta: dígame ‘mi amor’”, dice la estudiante al incómodo maestro.