CONSTRUYENDO EN EQUIPO ENTREGAMOS LAS GRANDES OBRAS EN COAHUILA: MANOLO

Entrega gobernador de Coahuila el bulevar Jesús María Ramón en Acuña y el libramiento Carlos Salinas de Gortari en la región Centro

Acuña, Coahuila de Zaragoza; a 19 de noviembre de 2025.- Como parte de sus compromisos de campaña de llevar desarrollo parejo a todas las regiones, el gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó en Acuña el bulevar Jesús María Ramón con una inversión histórica de 255 millones de pesos y en Monclova el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el que se invirtieron 151 millones de pesos, obras insignias con las cuales se mejora la conectividad y competitividad de ambas regiones.

Con estas obras se fortalece la infraestructura de conectividad y se asegura que nuestro estado mantenga su posición de liderazgo exportador en el comercio nacional e internacional.

“Con una inversión de 255 millones de pesos entregamos en Acuña el bulevar “Chuy María Ramón”; la obra más grande que se ha realizado en los últimos 15 años. Seguimos cumpliendo con Acuña, con la región Norte y con Coahuila”, destacó el gobernador.

Con esta gran obra, además se mejorará la circulación del tráfico pesado que viene de la zona industrial, y ayudará a los conductores que vienen de Piedras Negras con destino al Puente Internacional.

“Una gran inversión para una gran frontera, que va a ayudar mucho en la competitividad”, expresó.

Emilio de Hoyos Montemayor, alcalde de Acuña expresó que esta obra representa competitividad, conectividad, progreso, desarrollo, atracción de inversiones, nuevas oportunidades para la gente y una mejora en su calidad de vida.

“Gracias al trabajo en equipo entre el go0bierno del Estado y Municipio, se están generando las condiciones necesarias para que sigan llegando más inversiones, para que quienes invierten en este municipio tengan la tranquilidad que sus inversiones están seguras”, comentó.

En Monclova, al entregar el libramiento Carlos Salinas de Gortari, el Mandatario estatal recordó que esta fue la obra más grande e importante que la gente de esta región le pidió en campaña, y que este día es un compromiso cumplido con todas y todos los habitantes de Castaños, Frontera y Monclova.

Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova reconoció el trabajo del gobernador Manolo Jiménez para cumplir con hechos sus compromisos, y que la entrega hoy de la modernización de este libramiento es una muestra de ello.

El Mandatario estatal comentó que así como estas obras, su gobierno trabaja en otros temas igual de importantes como las obras sociales, la salud, la educación, el desarrollo económico y, sobre todo, la seguridad; este último, reiteró, el tema más importante para su administración.

Jiménez Salinas anunció que el próximo año se detonará un gran proyecto de infraestructura para Coahuila, de libramientos y carreteras, el más grande en la historia de nuestro estado, en el que se invertirán miles de millones de pesos, y que dentro de este proyecto se tienen contemplados los libramientos de Zaragoza y Morelos.

“La clave más importante por lo cual hemos logrado en conjunto que hoy Coahuila sea, sin duda, el mejor lugar de México para vivir con nuestras familias es el trabajo en equipo”, mencionó.

Indicó que aquí en Coahuila cerramos filas todas y todos para que le vaya bien a nuestro estado y para que le vaya bien a todas las regiones.