Chano Díaz impulsa la formación cívica en las escuelas de Sabinas

Sabinas, Coahuila.- El alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, acudió como invitado especial a la Escuela Primaria Amado Nervo, turno matutino, en la Villa de Agujita, donde se realizó el festival conmemorativo por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

Durante su visita, el alcalde asistió al ensombreramiento de los estudiantes Edmara y Ricardo, quienes fueron elegidos para representar a “La Adelita” y “El Juan”, personajes emblemáticos de esta tradición revolucionaria. Esta actividad destacó la participación de la niñez y el valor de preservar nuestras raíces culturales.

El presidente municipal convivió con las y los estudiantes, personal docente y padres de familia, disfrutando de las presentaciones preparadas para esta fecha histórica. Los alumnos realizaron tablas cívicas, tablas deportivas, bailes y representaciones alusivas al 20 de noviembre, reafirmando la importancia de mantener vivos los valores cívicos y la identidad nacional.

En un ambiente de alegría y unidad, el alcalde compartió con la comunidad educativa una muestra de antojitos tradicionales en el patio cívico, agradeciendo la invitación y el entusiasmo de todos los participantes.

Chano Díaz reconoció el esfuerzo del cuerpo docente y directivo, así como el apoyo de madres y padres de familia. Subrayó que “la educación y los valores cívicos se fortalecen cuando escuela, familia y gobierno trabajan unidos”, reiterando su compromiso de seguir impulsando actividades que fomenten la formación integral de la niñez.

Finalmente, reafirmó que el Gobierno Municipal continuará respaldando a las instituciones educativas de Sabinas para fortalecer la identidad, cultura y desarrollo de las niñas y niños del municipio.