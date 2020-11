Ramos Arizpe, Coah.- “En Coahuila son prioritarias la salud, la seguridad pública y la reactivación económica”, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien destacó que pese a los recortes en el presupuesto federal se apoyará con recursos propios y en coordinación con el sector privado, para atender las necesidades de los 38 Municipios.

Mencionó que serán aportaciones del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), con asociación pública-privada que ya fueron aprobadas por los Consejos del ISN de las cinco regiones, incluyendo el de Ciudad Acuña.

Lo anterior, al entregar junto al alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Sonia Villarreal Pérez, cinco unidades para la Dirección Municipal de Seguridad Pública, en las que se invirtieron 3.5 millones de pesos.

En su intervención, Riquelme Solís reiteró que la coordinación de esfuerzos y la mezcla de recursos permiten la entrega de más unidades, la capacitación del mayor número de elementos y/o la compra de armamento.

“De esta forma se multiplica el recurso, tan escaso hoy en día”, indicó, al tiempo que resaltó que las tres principales prioridades de Coahuila son la salud, la seguridad pública y la reactivación económica ante las dificultades originadas por la contingencia sanitaria.

Sin embargo, subrayó que pese a esta problemática Coahuila no detiene su marcha, sigue invirtiendo en materia de seguridad y no descuida la reactivación económica y mucho menos la salud de la población.

El Mandatario estatal reiteró que estos tres renglones serán las principales prioridades para el año entrante, por lo que en su oportunidad pidió a las alcaldesas y alcaldes a sumarse a esta disposición.

Además, comentó que para Coahuila no es prioritario el presupuesto federal, ya que ése trae otras prioridades que no son las de Coahuila.

“Lamentablemente, y lo digo de frente, ahí no se contemplan en absoluto las prioridades de nuestra entidad”, expuso.

Desafortunadamente en esto se afecta a Ramos Arizpe, que es uno de los municipios que anualmente recibían subsidio para el apoyo de fortalecimiento a la seguridad pública.

Ahora que ya no se tienen esos recursos, “lo haremos porque no podemos permitir ni poner de pretexto tampoco que no hay recursos para poder fortalecer nuestras policías”, añadió.

Externó que esta determinación dejará de lado otros programas: “Y lo que pasó es que Coahuila no viene en sus prioridades”, por lo que se destinarán recursos para las tres prioridades que tiene ahora la entidad.

“Con el empuje de todos hemos salido adelante”, agregó, “y con indicadores que a nivel nacional son alentadores; por ejemplo, Coahuila es la séptima entidad que más empleos ha recuperado en el marco de la pandemia, con 23 mil”.

Riquelme Solís apuntó que quizá en lo que resta de noviembre haya indicadores a favor en este punto, pero en diciembre tradicionalmente se presenta otra caída, y se considera que para febrero se recuperen los empleos que requiere la entidad.

Luego, el Gobernador destacó que Ramos Arizpe es uno de los municipios con mayor recuperación de empleos, y que para el año entrante habrá sumado otros 3 mil o 4 mil.

Destacó que posiblemente antes de fin de año se anunciará una nueva inversión para esta localidad: “por lo que Ramos Arizpe se convierte para Coahuila en uno de los potenciales en materia de recuperación económica”.

De la misma manera, indicó que para la Región Sureste este Municipio reviste gran importancia, ya que la competitividad de la zona conurbada tiene parte de su base en Ramos Arizpe.

“Esta localidad y Saltillo representan un potencial económico de alta importancia para el Estado”, agregó, y resaltó que ambas son pilares del desarrollo de la entidad.

Posteriormente reiteró su respaldo a la población y a las autoridades de Ramos Arizpe porque todavía hay pendientes muchas obras que se darán a conocer, y se definirán prioridades.

“Y el Impuesto Sobre Nóminas y todas las acciones contempladas para el año entrante, tiene contemplado a Ramos Arizpe con una fuerte cantidad”, informó.

Miguel Riquelme comentó Ramos Arizpe se seguirá colocando como uno de los municipios de mayor productividad, no sólo de Coahuila sino del norte del País.

Asimismo Riquelme Solís reiteró que otro de los aspectos que se impulsarán con determinación será el mejoramiento salarial de las los trabajadores del Sector Salud, así como el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Estos serán, entre otros, los principales objetivos que se contemplarán en el Presupuesto de Coahuila para el año entrante, y con ello responsablemente acotar las prioridades de la gente.

“Nosotros no pudiéramos seguir la misma dinámica del Presupuesto de Egresos de la Federación, sería muy irresponsable”, enfatizó.

Indicó que se trabajará para la implementación de un presupuesto muy equilibrado para los 38 municipios, y ninguno de ellos merece ser castigado el año entrante por los recortes derivados de la proyección del presupuesto de Egresos de la Federación.

“Todos tendrán mi respaldo incondicional porque creo en Coahuila y creo en la unidad de nuestra gente, en el potencial de cada una de nuestras regiones que se debe a cada uno de los municipios que la componen”, subrayó Riquelme Solís.

“Coahuila ejercerá más de 2 mil 250 millones de pesos en obra por parte del ISN, potencializándolo con asociación pública-privada ya aprobado por los Consejos del ISN de las cinco regiones, incluyendo el de Ciudad Acuña”, destacó el Mandatario estatal.

GRANDES AVANCES

En tanto la Secretaria de Seguridad del Estado, Sonia Villarreal Pérez, destacó los avances que tiene Ramos Arizpe en esta materia, donde, indicó que es el único Municipio de Coahuila que cumple al 100 por ciento con su Estado de Fuerza, es decir, tiene el número de policías por cada mil habitantes que la ONU establece.

“Tiene el 100 por ciento de cumplimiento en los exámenes de control de confianza de sus elementos; el 100 por ciento de sus elementos con el porte de arma vigente; el 80 por ciento de sus elementos con el Certificado Único Policial”, informó, además de mencionar que es el Municipio con el menor número de deserción y por primera vez en su historia contará con su propio armamento.

La responsable de la Seguridad Pública de Coahuila dijo que la Administración de Miguel Riquelme avanza en equipamiento, en dignificación policial, en profesionalización y en aumentar el número de elementos de sus corporaciones.

Por su parte, el alcalde Jose María Morales Padilla expresó que pese a la pandemia, Ramos Arizpe avanza en su dinamismo en base al respaldo que otorga el gobernador Miguel Riquelme a la promoción económica.

Se sigue captando inversión pública y generación de empleos, añadió, y agregó que la seguridad que se vive en el Estado es factor para este logro de Ramos Arizpe.

Añadió que la coordinación entre las fuerzas del orden da resultados, al tiempo que detalló que en la ceremonia se entregaron cuatro patrullas pick up y otra unidad para Prevención Social del Delito, que se adquirieron con inversión de 3.5 millones de pesos.

En tanto, el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Ramos Arizpe, Antonio Pedroza, destacó que las buenas relaciones del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento permiten avanzar en el tema de la seguridad y elogió la labor que desempeñan sus elementos.

A la ceremonia asistieron también la diputada local Lilia Isabel Gutiérrez, y la legisladora electa Edna Dávalos, así como el Director de la DSPM, Rolando Álvarez Flores.