Una persona no identificada hasta el momento habría sido atropellada presuntamente en Nueva Rosita hace unos momentos. Al parecer un vehículo Nissan Aprio color gris y con placas de discapacitado lo impactó, siendo detenido la persona que manejaba la unidad. Al parecer el chofer del Nissan es un adulto mayor, que podría ser despachador o empleado de una gasolinera de Nueva Rosita.

Hasta el momento no podemos presentar más información porque solo seguridad pública ha llegado a la escena del accidente para acordonar y proteger el lugar. El Ministerio Público aún no llega. El suceso ocurrió a las 7:10 am y todo son especulaciones hasta el momento pues no hay nada oficial. El golpe de la unidad estaría en la parte trasera lateral por lo que es difícil sacar conclusiones de como fue el accidente.