Múzquiz, Coah.- La alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores reconoció en facebook su derrota en los comicios de este 2 de junio. Lo hizo a través de un comunicado en su página de facebook donde dijo que “Una derrota no mata mi determinación y la valentía que me caracteriza, no mata mi corazón noble, ni mis ganas de seguir luchando por Coahuila“.

Los resultados electorales arrojaron una gran desventaja para la candidata de Morena y PT en su lucha por la reelección al frente de la Presidencia Municipal del Oasis del Norte. Laura Jiménez (PRI) será la nueva alcaldesa a partir del primero de enero de 2025.

“A pesar de que no fuimos favorecidos el día de ayer, para seguir transformando Muzquiz, me quedo tranquila, en paz e infinitamente agradecida con tanto cariño y apoyo que recibí el día de ayer. A cada una de las personas que salieron a votar libremente “Muchas Gracias”.

Lamentó que la jornada electoral no se viviera, según sus propias declaraciones, en paz, y afirmó que “Me convertí en el capricho del sistema político de Coahuila, por alzar la voz y no callar”.

Para finalizar dejó claro que “Mi ciclo en Muzquiz ya termino, pero hoy inicia en Coahuila” donde pretende visitar otras ciudades en los próximos días.