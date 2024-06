San Juan de Sabinas, Coah.- Mario Alberto López “Mayito” (MORENA) reconoció hoy con un comunicado su derrota electoral en las elecciones celebradas este 2 de junio. Mario López buscaba la reelección para presidente municipal de San Juan de Sabinas.

Óscar Ríos del PRI logró hacerse con la victoria y Bebo Z Cruz fue la segunda fuerza más votada.

Mario López demostró un muy buen hacer democrático y felicitó al ganador de las elecciones:

“Este pasado 02 de junio, San Juan de Sabinas vivió una gran fiesta democrática, en donde la voz y la voluntad del pueblo fueron escuchadas. De manera libre y precisa, la ciudadanía hizo valer su voto y ha elegido a sus nuevas autoridades municipales.

Me siento muy honrado, y profundamente orgulloso, por su respaldo a esta administración municipal que me toca encabezar y manifiesto mi más sentido agradecimiento a todas las personas que confiaron en mí y siguen brindándome su incondicional apoyo.

Tengan la certeza que desde la posición en la que me toque estar, seguiré trabajando por y para los principios en los que me he formado, política y familiarmente, por ello asumo con todo respeto y conciencia la decisión mayoritaria expresada en las urnas.

Felicito al candidato ganador, Óscar Ríos Ramírez, por sutriunfo indiscutibley por haber conquistado la confianza de la mayoría de la ciudadanía de San Juan de Sabinas.

Estoy a sus órdenes y muchas gracias por su acompañamiento”.