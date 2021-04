Habitantes de las comunidades rurales dieron la bienvenida al candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de San Juan de Sabinas MAYITO LÓPEZ, en quien reconocieron a una persona diferente ya que es el campo una de sus prioridades al comprometerse a instalar paneles solares, a completar la carretera que va al ejido Zaragoza desde el ejido Santa María, así como otras acciones que modernizarán el sector.

Acompañado por su equipo de trabajo, el candidato puntero en las preferencias electorales, reiteró que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, por lo cual aseguró que trabajará para dignificar al campo y a quienes lo trabajan.

“Que levante la mano de ustedes a quien le cumplieron los candidatos del PRI o del PAN; sé que nadie la levantó porque a nadie le cumplieron. En verdad da coraje que se encuentren en estas condiciones porque ellos atienden a sus intereses personales, y ejemplo claro se vivió la semana pasada con el cambio de partido del alcalde” dijo.

MAYITO LÓPEZ condenó la conducta de los políticos y sus secuaces que amenazan y amedrentan a los ciudadanos a quienes deberían servir, por lo cual llamó a marcar la diferencia el próximo 6 de junio en las urnas, donde los ciudadanos tienen la posibilidad de marcar el cambio y quitar el poder a quienes lo ejercen no para servir sino para servirse.

El candidato de Morena se comprometió a instalar paneles solares a las familias del Ejido Zaragoza, realizar un programa de perforaciones de pozos para agua potable, entrega de semillas de buena calidad, así como la carretera que comunique con el resto del municipio.

De igual manera, durante la mesa de trabajo realizada en el Ejido Santa María, las familias allí reunidas manifestaron su total apoyo a MAYITO LÓPEZ a pesar de que aquellos beneficiarios de programas asistenciales están amenazados con el retiro de los apoyos si no votan por el PRI.

El candidato de las preferencias electorales invitó a los ciudadanos a reflexionar su voto el próximo 6 de junio, y que no tengan miedo a ejercer ese derecho, porque miedo sería votar por personas que ya han estado dentro del servicio público y que no han cumplido sus compromisos con el pueblo.

La señora Ana Onofre habitante del Ejido Zaragoza, reconoció que MAYITO LÓPEZ representa la mejor opción para que encabece un gobierno ciudadano y cercano al pueblo, ya que el resto de aquellos que han ocupado este cargo, incluidos quienes en esta campaña electoral desean volver a ocupar la alcaldía, simplemente no cumplieron con la palabra empeñada.

En la reunión llevada ya cabo tanto en el ejido Zaragoza como en Santa María, los asistentes coincidieron en señalar los engaños de que han sido objeto por parte de los candidatos priístas y panistas que tradicionalmente han visitado a las comunidades rurales y afirmaron que ya no permitirán más falsas promesas y ahora darán su respaldo ciudadano a Mayito López y le darán su voto para que sea el próximo presidente municipal de San Juan de Sabinas.

De esta manera continúa incesantemente el trabajo de Mayito López, recogiendo inquietudes e inconformidades para solucionarlas una vez que llegue a la presidencia municipal.

CON EL PUEBLO TODO, SIN EL PUEBLO NADA.