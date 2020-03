Saltillo, Coah.- Con motivo de la emergencia sanitaria y en lineamiento con el Plan Estatal de Control y Prevención del COVID-19, durante el periodo que comprende del 20 de marzo al 19 de abril de 2020, la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado (DPIPDC) no celebrará audiencias, no habrá actuaciones administrativas dentro de los expedientes y no correrán los plazos procesales.

Patricia Yeverino Mayola, titular de la DPIPDC, detalló que al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial del Estado de Coahuila, la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado, con fundamento en el Artículo 28 de la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, así como el Artículo 24 del Reglamento de la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y los artículos 50 y 54 del Reglamento Interior de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, tomará las medidas antes mencionadas en relación a los diversos procedimientos administrativos por presuntos actos de discriminación que se desahogan en esta dependencia.

Esta decisión es en congruencia con las recomendaciones emitidas al respecto por el Gobierno del Estado de Coahuila, y se toma con el fin de prevenir la propagación del virus, así como para salvaguardar la salud e integridad de la población en general.