Saltillo Coah.- La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado (SIDS), a través del Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes en Coahuila (SIPINNA), emite las siguientes recomendaciones para fortalecer la sana y adecuada convivencia familiar y poder prevenir actos que atenten con los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes.

María Teresa Araiza Llaguno, Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Coahuila, mencionó que es importante como familia distinguir los factores que vivimos en una situación extraordinaria como la epidemia mundial del coronavirus COVID-19.

“Recomendamos tratar de aminorar sus efectos a través de acciones positivas que puedan fortalecer el núcleo familiar, en esta y otras situaciones adversas, así como en la vida cotidiana”, expresó.

La funcionaria estatal destacó los siguientes puntos:

1.- Combatir el miedo: “El miedo es importante para sobrevivir, sin embargo si se convierte en pánico nos va impedir actuar con serenidad y acabará por dañarnos o hacer que dañemos a otros, principalmente a los integrantes de la propia familia, a los niños, a las niñas y los adolescentes”.

“Pensemos en qué nos funcionó en otras ocasiones para combatir el miedo: Bailar, cantar, jugar, dormir, escribir, hacer ejercicio, cocina o meditar.

“Mantengámonos informados, pero no nos saturemos. Elijamos momentos especiales en el día para hablar de lo que preocupa o duele a cada miembro de la familia. Escuchemos lo que nos dicen los niños y las niñas al respecto”.

2.- Focalizarse en la gentileza: “Reconociendo la importancia de que se puede estar hipersensibles y que esto puede reflejarse en nuestro lenguaje, el tono de nuestra voz y la expresión de nuestra cara”.

“Es necesario pedir las cosas por favor, saludarnos, disculparnos, ayudarnos. La amabilidad en la familia, generará mejores puentes de comunicación en crisis y siempre”.

3.- Aprender más sobre el desarrollo de niñas, niños y adolescentes: “Los niños de 2 años no hacen berrinches para dañarnos. Los adolescentes no cuestionan todo para terminar con nuestra paciencia. Los niños y las niñas no realizan travesuras con alevosía. Las personas adultas deberíamos recordar esas etapas de nuestra vida”.

Araiza Llaguno comentó la importancia de reforzar los conocimientos sobre el desarrollo de la niñez y la adolescencia.

“En SIPINNA Coahuila estaremos presentando en nuestra página información sobre crianza positiva en cada etapa de la vida, que puede ser de gran utilidad para los padres, madres y cuidadores”, concluyó la funcionaria.