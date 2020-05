“Lo dijimos en su momento, que no iba a poder la Guardia Nacional resolver el problema de la seguridad, y hoy no se trata de seguir solo criticando, por eso aplaudimos el regreso a las calles de las fuerzas armadas porque es la única manera, mediante una coordinación entre el ejército y policías locales, para poder resolver el problema de la seguridad en el país, una Guardia Nacional como único ente era imposible tener presencia en toda la nación” señaló el Diputado de UDC, Emilio De Hoyos Montemayor.

Recordó que la utilización del ejército no es nueva, pues se ha venido haciendo desde el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón, y lamentablemente mientras no se fortalezcan las instituciones civiles policiacas, tendrá que ser así.

“El reto es que el Gobierno actúe y haga lo necesario para que el ejército salga de la calle lo más pronto posible y se pueda tener una policía fuerte y confiable, mientras tanto el ejército es necesario en las calles” mencionó

Emilio De Hoyos recalcó que este regreso de las fuerzas armadas deberá ser con respeto irrestricto a los derechos humanos y a los ciudadanos.

“Creemos que hoy más que la crítica, en un tema tan sensible como es el de la seguridad de todos los mexicanos, se requiere de la unidad, de cerrar filas para lograr solucionar el problema de la inseguridad y creemos que es a través de ampliar el presupuesto para la seguridad, de tener policías civiles bien evaluados y capacitados, pero por lo pronto se requiere el respaldo de las fuerzas armadas” señaló.

Por otro lado, dijo que lamentablemente en últimas fechas han realizado recortes al FORTASEG, por lo que el gobierno federal le tiene que apostar a ampliar el presupuesto asignado a seguridad pública, para lograr tener corporaciones capacitadas, bien evaluadas, que garanticen verdaderamente la seguridad de todos los mexicanos, ya que hoy la guardia nacional requiere mayor organización y mayor alcance.