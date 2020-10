Múzquiz, Coah.- Tras aprobarse por parte del subcomité técnico Regional Covid-19, la apertura de panteones para la celebración del Día de Muertos, así como otras actividades como la operación de mercados al aire libre, sobre ruedas, tianguis, pulgas y similares, la alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena, dijo que su municipio trabajará en base a los lineamientos establecidos luego de la reunión que tuvo como sede las instalaciones del Instituto Tecnológico de la Región Carbonífera (ITESRC), ubicado en la villa de Agujita, en el municipio de Sabinas.

Dijo que, en el caso concreto de la celebración del Día de Muertos, se autorizó la visita a los panteones durante un periodo que inicia el 30 de octubre y concluye el 3 de noviembre.

Para ello, añadió, tomaron en cuenta puntos esenciales como:

– No se permitirá la realización de servicios religiosos

– Se permite el ingreso de músicos en grupo máximos de 4 personas

– Estará prohibida la instalación de bocinas o sonidos

Bajo ese contexto dijo que las disposiciones para el acceso y permanencia dentro del panteón son:

– Los municipios que cuenten con 2 accesos deberán definir uno para entrada y otro para salida

– En los casos en que solamente se cuente con un acceso, éste deberá dividirse con una valla y estar señalado un lado de entrada y otro de salida

– No estará permitido el acceso a vehículos

– Se colocará un filtro en el punto de acceso en el cual se tomará la temperatura a las personas que ingresen

– Queda prohibido el acceso a niños menores de 12 años, personas mayores de 70 años y embarazadas

– Quienes ingresen al panteón deberán usar cubrebocas todo el tiempo

– No estará permitido el consumo de alimentos ni bebidas

– La concentración de personas al interior del panteón no podrá ser mayor a 300 personas

– Deberá procurarse la sana distancia de 1.5 metros, entre personas

– Solo se podrá permanecer hasta 6 personas por tumba

– Deberá evitarse el contacto físico, así como socializar con otros visitantes

– Se permite la estancia de hasta 60 minutos dentro del panteón

– Los panteones deberán de disponer de suficientes botes para basura con bolsa de plástico

En lo que respecta a mercados al aire libre, sobre ruedas, tianguis, pulgas y similares, dijo que se estableció lo siguiente:

– Se deberán limitar algunos accesos no esenciales de los mercados y se permitirá únicamente el acceso por las entradas principales, donde se deberán instalar túneles sanitizantes

– Se deberá tomar la temperatura de cada comerciante antes de la instalación de su lugar de trabajo

– Será obligatorio el uso de cubrebocas y gel antibacterial por parte de los comerciantes y visitantes

– Se deberá realizar la limpieza o sanitización constante y frecuente de los lugares de trabajo, así como al iniciar y finalizar la labor

– Se reducirá en 50% la instalación de lugares de trabajo, restringiéndose estrictamente a instalar únicamente espacios de 3 por 3 metros, en los días en que normalmente trabajan, con excepciones de sábados y domingos. Los fines de semana no habrá instalación de ningún mercado

– Se limitará a trabajar a los permisionarios intercalando la ocupación de los lugares a instalarse una semana si y la próxima semana no, así consecutivamente, quedando siempre libre los pasillos centrales de todos los mercados sobre ruedas. En el caso de que haya puestos en algún pasillo central se tendrá que reubicar temporalmente a las entre calles más cercanas

– Se permitirá un máximo de 2 personas atendiendo por puesto o espacio dentro de la ocupación de los lugares, respetando la sana distancia

– Se reducirá el horario de operación, limitándose a que sea de las 09:00 a las 17:00 horas, dentro de este horario se contempla la instalación y retiro de los puestos.

– Queda prohibido que tanto los comerciantes como los visitantes sean acompañados por niños, adultos mayores o mujeres embarazadas

– Queda prohibida la instalación de sillas y mesas en comercio con giros de venta de alimentos, para que tengan únicamente servicio para llevar (no se pondrán consumir los productos dentro del puesto ni del área del mercado)

Finalmente dijo que, ante la reapertura de más actividades, el municipio de Múzquiz, mantendrán las acciones preventivas correspondientes, a fin de evitar más contagios del Covid-19, ante la lucha que se mantiene contra el Coronavirus.