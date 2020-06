Ciudad de México.- El Diputado Federal, Evaristo Lenin Pérez Rivera, solicitó ante la Cámara de Diputados que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a vigilar que no se condicione el acceso a la educación pública al pago de cuotas escolares en el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo escolar.

Lenin Pérez enfatizó este llamado para que las autoridades, de manera contundente, prohíban el cobro de cuotas escolares.

“Me parece increíble que la situación económica que vive México donde los trabajadores han estado con medio salario o han sido despedidos, se les pretenda condicionar la incorporación de sus hijos a la escuela mediante una cuota, en ese sentido está prohibido además en la constitución, por eso este llamado para que se giren instrucciones a todo el sistema educativo para evitar estos cobros” puntualizó.

Se sabe por medio de reportes periodísticos y por un sin número de testimonios de padres de familia que, para los niños, niñas y jóvenes poder acceder a la educación pública, es necesario cubrir el pago de cuotas “voluntarias” de inscripción o reinscripción, de mantenimiento, de cierre de ciclo escolar, entre otras, las cuales, en un gran número de casos son sumamente elevadas e incosteables para miles de familias.

Además de la gratuidad de la educación que establece nuestra Constitución, la Ley General de Educación en su artículo 7º fracción IV; prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado.

Sin embargo, la Ley no se está respetando y esta situación sigue persistiendo, pues a pesar de que las cuotas escolares no son obligatorias, en los hechos podemos observar que el acceso a la educación está condicionado por el pago de estas, ya que, de no efectuarlas, simplemente el estudiante no tiene un lugar en el aula.

El próximo proceso de inscripciones y reinscripciones representará un reto aún más grande para millones de familias mexicanas que, debido a las afectaciones en su economía derivadas de la pandemia ocasionada por el Covid-19, no se encuentran en condiciones de realizar dichos pagos que en algunas ocasiones supera los 2 mil pesos por estudiante.

Durante la cuarentena un gran número de mexicanos perdieron su empleo, otros han dejaron de tener ventas o de brindar sus servicios, lo que ha representado una gran afectación a sus bolsillos y pone en riesgo poder seguir brindando la oportunidad a sus hijos e hijas de continuar con su educación.

“Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho humano a la educación, por ello, resulta necesario que las autoridades educativas tomen cartas sobre el asunto y se impida que la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes esté condicionada a la capacidad económica de sus familias, sobre todo en estos momentos de crisis que atraviesa el país” señaló Lenin Pérez.