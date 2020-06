El PAN no halla cómo evadir la renovación de la elección para renovar el Congreso local porque sabe que va a perder: Rodrigo Fuentes

El dirigente estatal del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, manifestó que la fecha de las elecciones, las leyes y la Constitución, no se pueden modificar en base a ocurrencias o a la debilidad e incapacidad del PAN, por lo que descartó que el proceso electoral de este año para renovar al Congreso local, se pueda empatar con las elecciones de 2021, cuando se elijan alcaldes y diputados federales.

Fuentes Ávila se mostró extrañado por el pronunciamiento que al respecto hizo el dirigente estatal del albiazul, Jesús De León Tello, pues dijo, “hasta donde tengo entendido es abogado, ya fue diputado local y federal y él mejor que nadie debería saber que ni la Constitución del Estado, ni la Ley Orgánica del Congreso ni las leyes electorales establecen algún mecanismo o supuesto, de falta de elección del Congreso del Estado, por lo tanto no existen opciones para la integración de Congreso a falta de la elección”, sostuvo.

“Me parece que más bien, lo que no quiere Jesús De León es ir a un proceso electoral para el que él, sus candidatos y su partido no se prepararon y no encuentran la forma de evadirlo”, dijo.

Explicó además que la evidente falta de trabajo y las fracturas internas que hay en ese partido tienen a su dirigente desesperado y buscando la forma de justificar desde ahora la segura derrota que tendrán en la elección para diputados locales.

Fuentes Ávila dijo además que el argumento de que por la pandemia se deban aplazar las elecciones no tiene fundamento. “Si bien, las autoridades electorales acordaron una suspensión temporal al proceso electoral 2020, en los próximos días habrán de pronunciarse para dar a conocer las nuevas fechas, pues al menos en el caso de Coahuila, debe haber elección”, añadió.

El presidente del CDE del PRI recordó que “el artículo 33 de la Constitución Política del Estado señala que el Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años y se integrará con dieciséis diputados electos según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales, y con nueve diputados electos por el principio de representación proporcional, los cuales serán asignados en los términos que establezca la ley entre aquellos partidos políticos que obtengan cuando menos el 2% de la votación válida emitida en el Estado para la elección de Diputados”.

Finalmente, reiteró su llamado al dirigente panista a enfrentar con responsabilidad los resultados del mal trabajo que ha hecho al frente de su partido y lo llamó a “no esconderse detrás del coronavirus para justificar la segura derrota que tendrán en este proceso electoral”.

“Resulta irónico que quiera cometer una ilegalidad de esta naturaleza bajo el pretexto de la pandemia, cuando además su partido no ha hecho nada para ayudar a las autoridades o a la ciudadanía a enfrentarla”, sentenció.