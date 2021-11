Saltillo, Coah.- Quirino Ordaz es un arribista y un buscachambas que llegó al poder gracias a la militancia del PRI, a sus siglas y al voto de la sociedad y ahora busca sacar provecho incorporado a un partido diferente al tricolor, por tales motivos, se le negó licencia a su militancia para trabajar con Morena, aseguró el diputado federal y presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila.

La noche de este domingo, el Consejo Político Nacional del PRI, del cual Rodrigo Fuentes forma parte, votó por mayoría la negativa de otorgarle al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, licencia a su militancia para trabajar con el gobierno federal de Morena, en una decisión democrática, donde las y los consejeros expresaron su opinión y la razón de su voto.

Cuestionado al respecto, el líder del PRI en el estado, señaló que esta medida se tomó de manera democrática consultando a las y los consejeros.

“Así es, la noche del domingo le dimos un rotundo no al arribismo y a los buscaschambas. Eso es lo que para mí en lo particular, no como presidente del PRI Coahuila sino como militante, representa (el exgobernador) Quirino, un arribista y un buscachambas.

“Los priistas de hoy, los que nos formamos en el PRI, el partido que permitió el tránsito del caudillismo a las instituciones y a darle rumbo a este país, quienes tenemos agradecimiento con nuestro partido, vamos a seguir defendiéndolo y hoy asumimos la responsabilidad desde la oposición, de salvaguardar el legado de nuestros antepasados”.

Fuentes Ávila añadió que no permitieron ni permitirán que aquellos que se dicen priistas y que ganaron bajo las siglas del partido y con su militancia, lo traicionen.

“Porque engañando a la militancia y traicionando nuestra ideología, entregaron el partido en las contiendas electorales.

“Que le de chamba quien le quiera dar o que la busque, ese es su problema, pero no en contra del PRI y de sus estatutos”, recalcó, “que si se quiere ir a representar una ideología opositora y a trabajar para un gobierno opositor a nuestro partido, que lo haga, pero que renuncie al PRI por congruencia”.

Cuando se le expuso que Quirino Ordaz fue por varios años un Gobernador con altas calificaciones de aprobación en su estado, Rodrigo Fuentes señaló que para ser un buen priista, se requiere más que buenas notas.

“No basta ser un buen funcionario y ser el mejor calificado cuando esas cualidades no se comparten con el partido o no se emite un justo reconocimiento a su militancia”, explicó, “identificamos en la figura del ex gobernador, una de las mejor calificadas sin embargo, el partido fue el principio de ese merecimiento”.

“Fue un gobernador que nunca estuvo cerca del PRI y basta preguntarle al priismo de cepa en su estado para comprobar que siempre tuvo al partido abandonado y jamás presumió de ser priista”.

Rodrigo Fuentes siguió diciendo que además de hacer las cosas bien por la mañana, desempeñándose como buen servidor público y atendiendo a todos por igual, en la tarde, respetuosos de la ley, cuando el tiempo sea de la familia y de los hijos, también hay que ser un buen priista.

“Y él nunca se sintió orgulloso de ser considerado priista”, remató.