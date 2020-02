A través de redes sociales, se viralizó una publicación en la que un usuario que señala es taxista, dejó a una mujer en su casa, pero nunca recibió su paga después de que la madre de la señalada le dijera que era un fantasma.

‘Me tocó dejar a una chava en la colonia Moderna, en Monterrey, el viaje fue de 87 pesos, se baja y me dice que ahorita me trae el dinero; en eso, después de unos 7 minutos, sale una señora y me dice si había dejado a alguien’, escribió.

‘Le comento que esperaba a una chava que me iba a pagar y en eso me dice que era su hija, pero ya había muerto hace 4 años, y sucedía eso ya varias veces con varios conductores que subían su fantasma’, prosiguió el hombre en su relato.

Para finalizar señaló que ‘nunca había visto algo así con tal de no pagar, pero me hizo la noche y ya ni le cobré jajaja’.