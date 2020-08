Saltillo, Coah.- El gobernador de Coahuila Miguel Angel Riquelme Solís pidió a los ciudadanos no relajar las medidas sanitarias para evitar los avances en la pandemia, tras el anuncio del gobierno Federal en el sentido de que habrá vacuna contra el COVID-19 y que incluso será gratuita.

Señala la necesidad de no confundir a la población y no crear falsas expectativas.

“ No nos podemos relajar, para esto falta mucho tiempo y esto hay que decírselo a la gente … Técnicamente no va a suceder ni en 2 o 3 meses “.

Lugo de anunciarse el acuerdo entre México y Argentina para producir una vacuna contra el COVID-19 y que según el gobierno federal sería gratuita para los Méxicanos, Riquelme Solís expresó: “ Qué bueno, que México esté buscando tener prioridad en los descubrimientos, qué bueno que México esté buscando ser y tener la capacidad de trabajar de manera inmediata la producción de la vacuna asociado con otros países”.

Pero señala: “ tampoco podemos decir que ya está, eso lo entiende cualquiera y no podemos confundir a la población, las medidas tienen que seguir y tenemos que seguir enfrentando este reto como hasta ahora lo hemos hecho”.

Para Coahuila ha significado un reto enfrentar la pandemia y diseñar región por región las estrategias pertinentes que al paso de los meses y de acuerdo con las cifras, han demostrado que se ha realizado un manejo adecuado.

El mandatario coahuilense declaró: “ hemos tenido muchos conflictos de intereses distintos lo cual nos impide a nosotros seguir llevando a cabo la labor…de que nuestra gente pueda tomar las medidas sanitarias para evitar los contagios”.

Así pues, reiteró que “el día que saquen la vacuna, la aprueben, la vendan ese día empezamos también a exigir que llegue a Coahuila. Que seamos de los primeros estados que podamos estar organizados para poder tener detectados los sectores vulnerables que son los primeros que se deberán atender, pero mientras no podemos relajar las medidas ni dar falsas expectativas”.

De acuerdo con las declaraciones del gobernador, Coahuila se ha estacionado en un promedio de 350 positivos diarios y lo que se busca es evitar los decesos.

Coahuila se encuentra en el lugar 20 en lo relacionado a decesos por el COVID-19 y eso refiere el manejo adecuado que se le ha dado a la pandemia. “De los positivos pueden salir muchos y los números los manejamos con reserva dado que se realizan miles de pruebas diariamente, lo que si se mide de manera permanente es la capacidad hospitalaria para que no suba”.