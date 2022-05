Progreso, Coah.- Federico Lico Quintanilla y el equipo del DIF Progreso han entregado este lunes los regalos, casa por casa, de las madrecitas de Progreso que resultaron afortunadas en el mega sorteo de regalos.

Más de 300 regalos en total fueron sorteados de forma virtual, este pasado domingo, en un evento que duró más de tres horas con una transmisión en vivo, donde las mamás de Progreso disfrutaron viendo como los regalos llegaban a todas las comunidades.

Este lunes, el alcalde, fue personalmente a entregar los regalos y compartió la alegría de las reinas del hogar que resultaron premiadas. Salas, refrigeradores, comedores, abanicos de agua, vanitys, armarios, bases para camas, recámaras e incluso cuatro viajes a Mazatlán fueron algunos de los premios que sin duda recordarán con alegría las madrecitas de todos los ejidos y comunidades del municipio.

Doña Tola, una de las premiadas, afirmó que “estoy muy contenta, estaba de viaje y me avisaron que me había sacado un comedor, quiero agradecerle a Lico no solo por esto, es usted un muy buen alcalde que hace un gran trabajo”.

El alcalde, mientras tanto, le pidió entre risas que lo invite a unos chiles rellenos para estrenar el comedor, a lo que Doña Tola accedió con gusto.

Federico “Lico” Quintanilla dejó en claro durante el recorrido que “entre hoy y mañana vamos a llegar a todos los hogares de las madrecitas que han sido premiadas”.

Bajo un calor sofocante, Lico, no dudó en ayudar en la descarga de las bases de las camas, colchones e incluso refrigeradores y pantallas. Quiso, el primer edil, entregar personalmente los regalos para agradecer a todas las madrecitas la gran labor que hacen dentro de sus familias. “Son un pilar fundamental en cada hogar”. Concluyó.