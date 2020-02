CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Como muy pocas veces se había visto, fue irreconocible; Correcaminos logró una goleada de 6-2, frente a los Leones Negros y así da el golpe de autoridad para seguir con el invicto en casa y en la pelea por la parte alta del Ascenso MX en este Clausura 2020.

Gana, golea y es sublíder

El paraguayo Julio Doldán se llevó la noche tras conseguir tres tantos con lo que se llevó la bocha a casa, mientras que Darío Rodríguez tuvo un debut de ensueño con gol y Alberto ‘Toro’ Morin confirmó que es un referente en el equipo victorense anotando dos tantos.

Correcaminos llegó a este duelo con un triunfo ante la Jaiba Brava que dejó muchas dudas por el accionar y enfrente tendría a un rival que en teoría sería más complicado ya que llegaba como segundo lugar general.

Pero los pupilos de Roberto Hernández supieron aprovechar y manejar el partido para quedarse con el respeto de la UDG y los tres puntos.

En un inicio, el cuadro del Corre salió con todo, buscó desde el primer minuto presionar al rival y consiguió varias aproximaciones, una de ellas de Doldán, quien recibió un gran centro, y remató en el área chica, pero el portero de Leones Negros consiguió una gran atajada. Par de minutos después, llegó el tanto que abrió todo, en el área un defensa de la UDG hizo una mano y el árbitro no dudó en marcar penal.

Alberto Morin fue el encargado de cobrarlo y lo hizo de gran forma, ya que no erró y ponía así el 1-0 a los 26 minutos; la escuadra victorense continuó con el dominio y tenía opciones de gol, pero fue hasta los 43 minutos cuando cayó el 2-0, gracias a Julio Doldán quien se encontró con un rebote y empezó su noche.

La suerte parecía sonriere al ‘Corre’, ya que un minuto más tarde fue expulsado Jorge Padilla de Leones Negros y así tendrían que jugar con 10.

Para la segunda mitad, los de Jalisco sorprendieron, ya que aprovecharon desconcentraciones de los locales y en dos minutos habían empatado el duelo 2-2 con goles de Jorge Mora y Joao Dos Santos.

Parecía un golpe del que no podría despertar, pero caso contrario, la UAT apretó el acelerador y comenzaron a caer los goles como cascada; a los 53, Doldán como buen cazador nuevamente se encontró con una esférica en el área y no perdonó, cinco minutos más tarde, Alberto Morin fue quien no desaprovechó un rebote y definió para el cuarto.

El quinto fue nuevamente del paraguayo que estuvo otra vez, muy atento a la jugada y tras un cabezazo del ‘Gullit’ Peña, el portero le concedió el rebote y Julio no perdonó.

La cuenta la cerró el colombiano Darío Rodríguez, que hizo su debut y con gol a los 78 minutos para cerrar la cuenta y el encuentro. Carlos Peña, estuvo cerca de convertir gol, pero se le negó, aún así la afición le aplaudió.

Con esto, Correcaminos llega a 13 puntos y se pone en el segundo lugar del cual, no lo van a bajar sólo detrás de Mineros que tiene 17 puntos. El próximo duelo será en calidad de visitante ante Alebrijes de Oaxaca.