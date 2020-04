Este 22 de abril fue el día que más contagiados por COVID-19 ha sumado el estado de Coahuila en 24 horas. Desde el inicio de la pandemia el Reporte Coahuila del plan estatal para la prevención del COVID-19 presenta dos reportes, uno a las 12:00 horas y otro a las 19:00 horas.

24 casos en 24 horas.

Sumando los dos reportes de contagiados, el 22 de abril ha sido el que más positivos por Coronavirus ha sumado. Esto indica que las cifras van en aumento, desde el inicio del conteo de casos, hace más de un mes, el día de ayer fue el que más positivos ha registrado. Exactamente 24 casos confirmados en 24 horas.

DISTRIBUCIÓN DE LOS 24 CASOS

-Monclova

Hombre de 55 años

Hombre de 43 años

Mujer de 41 años

Niño de 11 años

Mujer de 37 años

Hombre de 48 años

Hombre de 33 años

Mujer de 53 años

Hombre de 38 años

Mujer de 57 años

Hombre de 49 años

Hombre de 22 años

Mujer de 37 años

Hombre de 55 años

Mujer de 32 años

Mujer de 46 años

-Saltillo

Mujer de 63 años

Hombre de 35 años

-Frontera

Mujer de 62 años

Mujer de 49 años

Mujer de 34 años

Mujer de 37 años

-Múzquiz

Hombre de 62 años

-Castaños

Mujer de 28 años

Además este 22 de abril confirmó también un menor de 11 años en Monclova que dio positivo por COVID-19 y 2 decesos.

Es por este motivo que el Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la importancia de resguardarse en casa. NO SALIR, solo si es estrictamente necesario. Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que – por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral – tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.

Del mismo modo dejó claro que si presentas algún malestar respiratorio debes acudir a la unidad de salud más cercana, o bien marcar al 911. “Daremos seguimiento a tu reporte”. La información es totalmente CONFIDENCIAL.