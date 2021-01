Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 8 de Enero de 2021.– Con el modelo de Educación a Distancia o en casa, el lunes 11 de enero regresan a clases 613 mil alumnos de Preescolar, Primaria y Secundaria; se suman 29 mil docentes y 13 mil trabajadores de apoyo educativo, con los que continúa el Ciclo Escolar 2020-2021 con un reforzamiento en los aprendizajes claves.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís refirió que precisamente para avanzar a paso sólido en la preparación académica de los alumnos, el 7 y 8 de enero los docentes y directores de las escuelas celebraron el Consejo Técnico Escolar, para definir la línea de trabajo, evaluar el avance del primer semestre, detectar oportunidades, diseñar estrategias para cubrir necesidades y evaluar que los aprendizajes claves contemplados en el programa escolar se cubran.

Destacó que se dará énfasis en la enseñanza de Matemáticas y Lenguaje, cuyo aprendizaje merece atención especial para los alumnos. Estas áreas son básicas conforme al plan educativo anual.

De la misma manera, Riquelme Solís indicó que la Secretaría de Educación tiene focalizadas las necesidades de los alumnos para aprender y aprovechar el ciclo escolar, por lo que se trabaja en diseñar estrategias para garantizar que los alumnos no se atrasen en su aprendizaje y les permita avanzar al grado siguiente.

Por su parte, Higinio González Calderón, Secretario de Educación en la entidad, confirmó que en febrero, los docentes frente a grupo serán vacunados contra el Covid-19 y se confía que, para marzo ya todo el personal educativo reciba la inmunización.

Abundó que el regreso a clases se dará hasta que el Consejo Estatal de Salud lo permita.

Explicó que en virtud de lo extenso del territorio coahuilense, con múltiples zonas urbanas de importancia, será muy difícil que todo el estado se ponga en semáforo verde, sin embargo podría resultar por regiones y/o ciudades donde la pandemia ya haya cedido.

Sostuvo lo importancia del regreso a clases presenciales, sobre todo para los niños de reciente ingreso a Preescolar, Primaria y Secundaria, ya que no conocen su escuela, su docente y sus compañeros; no es lo mismo que ahora reciban instrucciones por el celular, tablet o computadora por un docente al que no conocen físicamente.

“Sin embargo, ahora las condiciones no son las ideales para retornar al aula. Aun así en Coahuila se hace el mayor esfuerzo para mantener la calidad educativa”, dijo.

Asimismo, recordó que las fechas de preinscripciones para nuevo ingreso en el nivel básico son, del 1 al 12 para quienes ingresan a Secundaria; del 8 al 19 a Primaria, y del 15 al 28 a Preescolar.

Detalló además que la página para realizar el registro es www.inscripciones.org, donde los padres de familia deben entrar para llenar los datos que les solicitan.