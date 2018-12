Bangkok, Tailandia. La filipina Catriona Gray de 24 años fue coronada este lunes en Miss Universo 2018, tras dos semanas de concentración en Bangkok, Tailandia.

La reina de belleza tiene una maestría en musicología, además de trabajar como modelo, cantante y ser una activista en la lucha contra el VIH. De padre australiano y madre filipina, nació en Cairns, Australia, y se mudó a Filipinas tras terminar la secundaria. En 2016, fue la tercera finalista del concurso Miss Mundo.

Catriona Gray superó a las finalistas de Sudáfrica, Tamaryn Green, y de Venezuela, Sthefany Gutiérrez, quienes quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente. En esta 67.ª edición del concurso de belleza participaron 94 candidatas, entre ellas Andrea Toscano de México la cual no fue elegida dentro del Top 20.

Desde el inicio de la concentración, enmarcada por actividades diplomáticas, Catrina Gray se mostró como favorita del público. En la prueba premilinar realizada días antes de la final, la filipina obtuvo altas calificaciones en los rubos de trajes típicos, traje de baño, vestido de noche y ronda de preguntas.

Durante la noche de ayer en el IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani deslumbró con su pasarela en traje de baño y vestido de noche, y obtuvo el aplauso del público cuando habló de su trabajo en los barrios más pobres de Manila. “Trabajo mucho en los barrios pobres de Tondo, Manila y la vida que hay … es pobre y muy triste. Y siempre me he enseñado a buscar su belleza, a buscar la belleza en el los rostros de los niños y a estar agradecida.”

La nueva Miss Universo tuvo que hablar sobre la legalización de marihuana en Canadá durante la ronda de preguntas. “Estaría de acuerdo para uso médico, pero no para uso recreativo”, contestó, “todo está bien si se usa con moderación.” Culminó su desempeño al recibir la corona de la Miss Universo sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters.

Tras la victoria, explicó a los medios de comunicación que quería seguir trabajando en Filipinas con una organización que promueve la educación sobre el VIH y el sida. “Hace unos años perdí a un amigo íntimo por complicaciones relacionadas con el VIH”, dijo. “Por eso difundir la conciencia de esta causa y alentar a la gente para que hagan un test y conozcan su estatus será sin duda uno de los primeros proyectos que quiero llevar a cabo.” Durante su reinado, las Miss Universo apoyan distintas causas, entre ellas iniciativas presentadas en la competencia.

El vicepresidente de Filipinas, Leni Robredo, envió “las más cálidas felicitaciones” a Gray. “Su victoria ha traído felicidad a millones de hogares a lo largo de nuestro país. Nos ha unido independientemente de nuestros antecedentes y credos”, destacó el político.

Un portavoz del presidente Rodrigo Duterte se congratuló de la victoria de Catriona Gray, al poner a Filipinas en el mapa del mundo “por su belleza y su elegancia”.

Esta es la cuarta corona de belleza del país, previamente ganaron Gloria Diaz (1969), Margie Moran (1973) y Pia Romero (2015).

La primera transgénero del concurso

Este año el evento fue bien recibido por abordar temas como la inclusión. Por primera vez el comité de selección estuvo integrado únicamente por mujeres que incluían a la empresaria Richelle Singson-Michael, la diseñadora de modas Monique Lhuillier, la ex Miss Universo Michelle McLean, la activista política y empresaria Janaye Ingram, la ex Miss Universo Bui Simon, la científica y empresaria Iman Oubou, y la empresaria colombiana Lili Gil Valletta. Además, por primera vez en más de 20 años el mismo grupo se encargó de calificar la competencia preliminar y las rondas finales.

Durante la ronda de preguntas se abordó temas como libertad de prensa, la legislación sobre la marihuana, los refugiados o el movimiento #MeToo.

Esta edición también estuvo marcada por la representante de España, Angela Ponce, de 27 años, la primera candidata transgénero de la historia, que dijo querer representar la “diversidad de los seres humanos”.

A pesar de no clasificar al Top 20, durante la ceremonia se transmitió un video que mostró la historia de su vida y la lucha contra la discriminación. Ponce expresó entre lágrimas que “no necesitaba ganar Miss Universo, solo estar ahí”. Al salir de nuevo al escenario fue recibida con una ovación por parte del público presente en el recinto.

Por cuarto año consecutivo, Miss Universo eligió como maestro de ceremonias a Steve Harvey, quien tuvo como compañera anfitriona a la modelo de tallas extra Ashley Graham. Los números musicales corrieron a cargo del cantante Ne-Yo.