La Caravana de la Solidaridad parte con paso firme para demandar que nuestra Región Carbonífera no muera lentamente. Que la agonía no llegue a las familias que sufren cada día, desde que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidió detener la compra de carbón, motor de desarrollo y sustento de las familias de la carbonífera.

¿Por qué es tan importante el carbón? Porque sin carbón, no hay circulante de dinero, porque sin circulante, las ferreterías lo resienten, porque nadie va a los restaurantes a gastar el dinero que no tiene, porque las calles se empiezan a quedar vacías. Las tiendas cierran porque nadie entra, los negocios de emprendedores ni si quiera se plantean iniciar. El dinero que antes cobraba una persona en un tajo, una mina para la extracción del carbón ya no llega a la calle y el pueblo se va desesperando.

Hay dos alternativas reales para esos trabajadores. La primera son las maquiladoras. Con sueldos irrisorios. No ayuda a generar alternativas reales el que pretende que con 1,200.00 pesos a la semana sobreviva una familia.

La segunda alternativa es todavía peor, la delincuencia. La gente es capaz de hacer cualquier cosa para llevar comida a su casa.

Esto no se trata de culpar a nadie. Se trata de que entiendan en las altas esferas que estamos ante una situación de extrema gravedad. Que la región carbonífera no puede ser un arma política y por ello, no se va a tolerar el partidismo en este territorio.

Por eso es importante la Caravana de la Solidaridad, porque la gente, empresarios, carboneros, transportistas, alcaldes, ciudadanos en general, están unidos para decir basta ya!! Miren a esta región carbonífera y solucionen un problema que nos puede llevar inexorablemente a una situación de pobreza real.

Hoy se ha dado el primer paso y justo unas horas antes de poner en marcha la caravana, las alianzas de productores de carbón anunciaron un acuerdo con CFE para licitar 735,000 toneladas de carbón. Ojalá sea cierto, y que eso nos ayude a no seguir agonizando. Ojalá sea el primer paso para consolidar un sistema de pedidos que nos haga tener la estabilidad que inversionistas y carboneros necesitan para seguir haciendo de esta tierra una de las más importantes en desarrollo energético del país.