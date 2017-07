Sabinas, Coah.- Ante el temor de que los trabajos de pavimentación en el cruce de las calles Labriegos y Kakanapo de la Colonia Santo Domingo, queden inconclusos como ha sucedido en otros sectores de la ciudad, vecinos del lugar exigen al alcalde Lenin Flores Lucio se cumpla con esta promesa que se dio desde el año anterior, y que hoy se mantiene en la expectativa a los vecinos.

“Queremos saber si van a terminar la calle Labriegos y en qué fecha, ya que nada más terminaron unos pedazos y allí lo dejaron. El alcalde Lenin nos dijo que la principal era esta y que se iba a terminar, y como ve solo estos dos pedacitos y ya. Lo único que queremos es que nos den una fecha en que se va a terminar esto todo lo que queremos, pero que sea verdad” reiteró la señora Juanita Vázquez Armendáriz.

Por su parte la señora Samanta García, otra de las vecinas inconformes señaló que las autoridades locales en su momento dieron fecha de entrega de la obra, sin embargo, esta no queda terminada.

“Estamos súper inconformes porque no pueden dejarnos la calle así, según que una semana y que otra semana y no se hace nada. Ya estamos fastidiados y es lo mismo; luego llueve y no se puede pasar con tanto mugrero” reiteró la vecina.

El cruce de la calles Labriego y Kakanapo representa un serio problema para los vecinos del sector, principalmente cuando llueve, pues ese lugar se convierte literalmente en una laguna, situación que incomoda y afecta seriamente a los vecinos del lugar.