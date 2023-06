La Presidenta Municipal Norma Treviño Galindo inauguró en el Auditorio José Vasconcelos el “Sexto Simposio de Impacto Ambiental, Educación y Salud 2023”, en el que se impartió a estudiantes de diversas instituciones públicas y privadas, así como a los asociados del Club “Green Tec-Osos” del Instituto Tecnológico de Piedras Negras, una conferencia magistral y un panel de expertos con cinco ponencias en diferentes áreas.

Acompañada por el Subsecretario de Gestión Ambiental de la Coahuila, Santiago Barrios Rosillo, Treviño Galindo resaltó la importancia de concientizar a la sociedad sobre la protección del medio ambiente y la sostenibilidad ecológica, área en la que su gobierno ha trabajado con acciones concretas y en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado que dirige la bióloga Eglantina Canales Gutiérrez.

“Quiero que sepan que desde el inicio de mi Administración, hemos implementado programas en sinergia con el Estado en esta materia, como la firma del acta de participación en el programa ‘Oficina Verde’; también en los edificios de la Presidencia Municipal hemos fomentado el manejo responsable de los recursos, mantenemos la donación de árboles y ya hemos integrado 33 pandillas ecológicas en escuelas de todos los niveles”, informó.

Tras la declaratoria inaugural, este simposio comenzó con la intervención del Jefe de Ecología Coca-Cola planta Piedras Negras, Jorge Alexis González Beltrán, quien impartió la conferencia magistral “Agua y Residuos, ¿Problema Ambiental o de Salud?”.

Posteriormente inició un panel conformado por cinco expertos, comenzando con el tema “Herramientas en la calidad del aire”, por parte de la Directora de Ingeniería Ambiental del LTM Center for Energy and the Environment, Dzoara Damaris Tejada Honstein.

A su vez, el Coordinador de Programas y Educación Ambiental del Municipio de Piedras Negras y Presidente Fundador del grupo ecológico “Green Tec-Osos”, Víctor Manuel Ibarra Balderas, abordó “La Educación Ambiental ¿Qué tan educados estamos?”.

Continuando con el panel, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, Iván Alejandro Moscoso, abordó las “Acciones Anticipatorias de Salud Pública ante las Enfermedades Transmitidas por Vector”.

Alternando con rondas de preguntas y respuestas a cada panelista por los asistentes, por su parte, el Jefe de Ecología Coca-Cola planta Piedras Negras, Jorge Alexis González Beltrán, presentó el tema “Agua y su Disponibilidad Asegurada, concluyendo con el tópico “Recolección y disposición final de los Desechos Sólidos Urbanos ¿Una prioridad municipal?”, a cargo del Gerente de Operación de Frontera Limpia, Javier Gloria Lemus.