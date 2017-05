Sabinas, Coahuila.- Estamos muy entusiasmados, muy contentos, seguimos tocando puertas, el recibimiento de la gente es increíble, la aceptación que tenemos los candidatos del PRI es muy buena, muchos nos invitan a pasar a su casa y que la gente te abra las puertas de su hogar es muy importante para nosotros, dijo Wicho Rodríguez, candidato del PRI al gobierno municipal de Sabinas.

El candidato priista, acompañado de Tessy Guajardo, candidata del PRI a la diputación del distrito 03, realizo un recorrido por un sector de la colonia Guadalupe, y parte de la colonia San Antonio donde recibieron gran aceptación y el cariño de los ciudadanos.

“La gente nos pide ayuda en la colonia Guadalupe, principalmente por el drenaje, los olores son fétidos, si el voto me favorece el 4 de junio, los vamos a ayudar. Mi compromiso con este sector es la construcción de la Unidad deportiva para integrar a los niños y jóvenes en el deporte. Que los ciudadanos tengan un lugar de esparcimiento en la alberca, en las canchas deportivas y en los espacios de recreativos “, dijo el candidato priista.

A pregunta expresa Wicho Rodríguez señaló; “Vamos muy bien, este triunfo del Revolucionario Institucional no lo para nadie…el otro partido tuvo una gran oportunidad que desperdicio, no hizo ninguna obra pública, no llevo ningún beneficio a los ciudadanos y no cumplió ninguna de las obras que prometió durante la campaña el actual alcalde y eso la gente no lo olvida, por eso los ciudadanos nos darán su voto de confianza el 4 de junio “.

La gente sabe que lo que queremos hacer por Sabinas son proyectos concretos, nosotros les decimos cómo los vamos hacer y de acuerdo al presupuesto. También alineados con las propuestas de candidato a la gubernatura Miguel Riquelme vamos a lograr grandes obras para Sabinas, Grandes Beneficios para los ciudadanos, dijo el candidato priista.

“Invito a los ciudadanos a razonar el voto, no se trata solamente de cruzar el logo de un partido político; se trata de votar por el futuro que queremos para nuestros hijos, para nuestras familias. Los invito a ver a cada candidato, sus propuestas y analizar la forma de vida de cada uno de ellos. Porque su estilo de vivir de cada candidato será el mismo que lleven a la presidencia municipal “, finalizo Wicho Rodríguez.