San Juan de Sabinas, Coah.- Con una inversión cercana a los 45 mil pesos el alcalde Julio Iván Long Hernández dio inicio a la rehabilitación de drenaje en un conocido sector de la colonia del seis en la calle Ferrocarril beneficiando a 30 familias.

Los vecinos de esta localidad agradecieron este noble gesto del alcalde puesto que a pocos días de haber iniciado el gobierno ya dio atención a sus peticiones después de haber estado solicitando por más de 20 años la rehabilitación de drenaje en este sector.

La señora Yolanda viuda de Roque vecina beneficiara de esta localidad dijo: “Estamos muy agradecidos que el alcalde nos dio una muestra de que si se puede apoyar a todos los sectores, puesto que teníamos más de 20 años pidiendo atención en esta colonia y solo venían hacer el destape del drenaje colapsado pero nadie nos atendía la petición”.

Durante el evento se dieron cita funcionarios municipales, síndicos y regidores del municipio que acompañaron al alcalde para arrancar esta importante obra, el Ingeniero Ismael Rodríguez López director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial se encargara de que este proyecto llegue a su etapa final.

En su mensaje Long Hernández dijo: “Antes caminaba como niño por estas calles, porque yo también soy de la colonia del seis, ahora regreso como alcalde para dar atención a sus peticiones, y no por ser una obra pequeña no se le dará atención, es vital que todos los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida y ustedes no son la excepción”.

Además señalo que se ha logrado recabar información sobre las necesidades que se tienen en cuestión de drenaje y se requieren más de 60 millones de pesos para dar atención a los drenajes colapsados que aun cuentan con tubería de barro y requieren de una rehabilitación completa.

Manifestó que aunque no se alcance a terminar este tipo de obras durante su mandato se dará un importante empuje para que se pueda alcanzar un mejor desarrollo para la comunidad.