Frontera, Coah.- Porque una de las prioridades de la administración que preside Rubén Moreira Valdez ha sido la de garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de los coahuilenses, el Gobernador Rubén Moreira Valdez firmó la iniciativa de decreto que busca otorgar una compensación económica a los elementos de las corporaciones policiales que forman parte del sistema estatal de seguridad pública, que participen y sufran riesgos en el combate al crimen.

El Mandatario estatal indicó que consciente de la importantísima labor que llevan a cabo los miembros de las corporaciones policiales estatales, considera un acto de justicia, brindarles seguridad a ellos y a sus familias, a través del establecimiento de una serie de prestaciones de carácter complementario que buscan compensar de alguna forma, el alto riesgo que diariamente corren en la lucha contra el crimen organizado.

Así, la presente iniciativa de decreto instituye para los elementos pertenecientes a las corporaciones policiales que forman parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que participen en el combate al crimen organizado, un seguro de vida y de gastos funerarios, para el caso de fallecimiento, así como la cobertura de los gastos médicos en caso de incapacidad generada por el ejercicio de sus funciones.

Cabe mencionar que los mencionados beneficios tienen el carácter de complementario, como reconocimiento expreso al esfuerzo que llevan a cabo en la lucha contra el crimen organizado, por lo cual no excluirán cualquier otra prestación a la que tuvieren derecho.

En tanto, el Presidente Municipal de Frontera, Amador Moreno López, reconoció el trabajo del Gobernador en materia de seguridad, destacando particularmente que con acciones como la que hoy se lleva a cabo, redunda en beneficio de las corporaciones policiales y por tanto en la seguridad de la ciudadanía.

A nombre de las corporaciones, el Coordinador General de la Fuerza Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez agradeció esta iniciativa del Titular del Ejecutivo, además de reconocer el respaldo que las corporaciones han tenido durante esta administración.

“Reconocemos que en esta administración como nunca antes contamos con más y mejores prestaciones que dignifican la función y el trabajo policial; como lo son acceso a una vivienda digna, ayuda escolar, bono de puntualidad y asistencia, seguro de gastos médicos mayores, un sueldo justo para vivir de una manera digna y decorosa, anexándose los importantes apoyos arriba mencionados”, subrayó.

En su intervención, el Secretario de Gobierno, Víctor Zamora Rodríguez afirmó que el compromiso realizado al inicio de la administración del Gobernador Rubén Moreira Valdez se ha seguido con estricto cumplimiento, para alcanzar paz y tranquilidad en el territorio coahuilense. Al tiempo, mencionó que con este acto de justicia a sus fuerzas policiales se mantiene firme el compromiso de lealtad de la jerarquía de seguridad, reconociendo además el honor de los elementos policiales y sus familias.

“El reconocimiento que las autoridades federales responsables de la seguridad nacional han realizado acerca de los avances de nuestro estado en esa materia, así lo confirman”, dijo, “alcanzar las metas trazadas en ese tema, solo fue posible lograrlo con una gran coordinación entre los tres niveles de gobierno en más de mil 700 reuniones de seguridad en todo el estado, de las cuales surgieron más de 9 mil 700 acuerdos para enfrentar a los delincuentes”.

Zamora Rodríguez agregó que en casi 6 años las condiciones de nuestro estado frente a la delincuencia organizada han cambiado de manera significativa; nuestra población de nuevo ha regresado sin temor a sus plazas, calles y centros de diversión.

“Los coahuilenses no debemos olvidar a quienes sacrificaron su vida por alcanzar la paz y tranquilidad que hoy tenemos; muchos de nuestros elementos han sido heridos, mutilados o han fallecido en acción; eso no debe ser olvidado por la sociedad y no debemos permitir que esos tiempos de inseguridad regresen en honor a su sacrificio”.

Estuvieron presentes durante la firma el Secretario de Gobierno Víctor Zamora Rodríguez; el Comandante de la Sexta Zona Militar, Francisco Ortega Luna; el Magistrada Martha Aguilar Duron; el Diputado Local, Eduardo Medrano Aguirre; el Delegado de la Segob en Coahuila, Felipe González Alanís; el Comisionado Estatal de Seguridad, José Luis Chapa Reséndiz; el Coordinador General de la Fuerza Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez; entre otros.