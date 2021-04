Nueva Rosita, Coah.- Cansado de la situación de corrupción que se vive al interior del palacio municipal y especialmente entre los trabajadores sindicalizados, durante la mesa de trabajo que sostuvieron vecinos de la Colonia Jardines con el candidato de Morena MAYITO LÓPEZ, el señor Juan Carlos Briones Hernández le pidió que al asumir el cargo de presidente municipal acabe con esta malas prácticas.

En el encuentro del candidato de Morena y las familias de la Colonia Jardines, MAYITO LÓPEZ preguntó a los presentes: ¿Está bien vender al pueblo por obtener un puesto político como lo hizo el alcalde Julio Long, al tener a su esposa como candidata a regidor en la planilla de “Chachis” Boone, y también la traición que cometió al cambiarse de partido?

Las respuestas al cuestionamiento no se hicieron esperar iniciando por una ama de casa que reclamó el hecho de haber sido engañados por el “Chapulín Colorado” que prometió llevar la luz al sector y hasta la fecha no cuenta con energía eléctrica en su domicilio.

Con una actitud valiente, el señor Juan Carlos Briones Hernández quien confirmó ser trabajador del ayuntamiento, denunció que lo han obligado a votar por el PRI a lo cual se ha negado a pesar de recibir amenazas se quedarse sin empleo.

“Yo no estoy dispuesto a votar por imposición, sino por aquella persona que sé tendrá la capacidad de gobernar y que nos garantice que las cosas mejorarán, y por eso a pesar de que está en riesgo mi trabajo votaré por MAYITO, mi voto es para Morena” manifestó firmemente.

Además de esta situación, el señor Briones Hernández denunció que a pesar de que su esposa tiene 18 años trabajando en el ayuntamiento, no ha logrado ser incorporada al sindicato, ya que el líder sindical exige un pago previo, lo cual es una signo más corrupción.

Después de escuchar la valiente denuncia hecha por el trabajador del ayuntamiento, MAYITO LÓPEZ respondió que no perderá el trabajo, pero en caso de que sea cumplida la amenaza, él se lo repondrá, porque aseguró que el PRI no va a ganar.

El candidato de Morena criticó severamente la manera de hacer política de quienes se supone son personas inteligentes y quienes deberían poner el ejemplo de honestidad por lo cual preguntó:

“¿Saben ustedes por qué en la administración municipal de Julio Long el 50% de los empleado son de Sabinas? Porque el “Chapulín Colorado” se vendió con personas de aquel municipio y tuvo que aceptar imposiciones. Y les digo más; a mí me ofrecieron dinero para que no aceptar la candidatura y me bajara, pero yo le contesté: métanse al dinero en la bolsa, porque a MAYITO nadie lo compra” aseveró enfático el candidato de las mayorías.

Para finalizar, el candidato reconoció que aunque no será fácil, llamó a los ciudadanos a salir a votar el próximo 6 de junio, para demostrar que no hay miedo ni temor de que el cambio verdadero llegue a San Juan de Sabinas con MAYITO LÓPEZ, quien reiteró una vez más: “CON EL PUEBLO TODO, SIN EL PUEBLO NADA”.