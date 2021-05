El partido Acción Nacional en Sabinas Coahuila está dando muestras de una próxima desaparición lo anterior luego de que 10 militantes activos con más de 20 años algunos de ellos de participar activamente en el blanquiazul han decidido renunciar a su militancia ante la candidatura impuesta de David Yutani y de quienes integran su planilla en la actualidad en la búsqueda de la presidencia municipal de Sabinas el argumento de las 10 personas que hasta el día de hoy militaban en el Partido Acción Nacional es que nunca se les ha tomado en cuenta para ninguna de las actividades ni tampoco en la integración de la planilla de David Yutani quién Solamente agregó a familiares directos de él.

“Nosotros no queremos ser parte de una planilla ni de un proyecto político con David Yutani porque hemos visto que a él no le interesa ni el partido ni nada de quienes lo integran por eso hemos decidido dejar el Partido Acción Nacional que se está desmoronando” así lo señalaron cada uno de los 10 ex ahora militantes del partido Acción Nacional.