Inició la cadena de despropósitos virales otra estrella de Tik Tok, la red social del momento entre los más jóvenes, Ava Louise, que se filmó chupando la taza del baño de un avión y retó a sus más de 23.000 seguidores a imitarla. Lo llamó “coronavirus challenge“.

El caso es que días después de, a su vez, lamer un baño público, Larz ha vuelto a saltar a los tabloides anglosajones con una nueva noticia desde el hospital: “He dado positivo en coronavirus“.

El joven ya había dado muestras de no estar muy en sus cabales en una conversación con otro influencer: “No me hablo con mi familia. No tienen seguidores, si los tuvieran o fueran ricos seguramente les devolvería la palabra”. Presume de tener una abultada cuenta corriente y publica fotos con celebrities.