Saltillo, Coah.- El pasado lunes Mayra Rodríguez fue víctima de una contingencia laboral, donde perdió el dedo índice de su mano derecha; ella exige justicia. La quejosa señala que la empresa no se quiere hacer responsable de dicha eventualidad.

Rodríguez llevaba apenas una semana trabajando en la empresa Hwaseung Automotive México, pero al ingresar no recibió capacitación alguna y a los dos días de haber sido contratada se le asigno su área de trabajo, la cual era en un maquinaria.

Narra que el accidente ocurrió a las 12:00 horas, fue trasladada al IMSS, pero al llegar a las instalaciones de este se dieron cuenta familiares que no estaba dada de alta en el Seguro, uno de sus familiares tuvo que asistir a las instalaciones de la empresa para que le otorgaran una carta que estableciera que ella trabajaba en dicha compañía.

La afectada da a conocer su caso desesperada pues la empresa no se quiere hacer responsable de lo sucedido. “En la clínica me comentaron que solo me ofrecerían una pensión de dos años”.

Mayra asegura que la empresa alega que el accidente fue debido a un error humano, “yo en ningún momento fue notificada y ni la maquinaria tenía señales de que estaba en mantenimiento, después del accidente la empresa le colocó cintas de precaución”.