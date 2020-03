Los casos de Coronavirus continúan aumentando a lo largo de la República y ya nos acercamos a los cinco centenares de pacientes registrados. El informe más reciente de la Secretaría de salud dio un salto de 75 personas entre martes y miércoles. Hasta el momento, Tlaxcala, que se mantenía como la única entidad federativa de todo el país con cero infectados, ya registra su primer caso.. Por otra parte, la cifra de decesos continúa se ha incrementado a siete.

Se suspenden las actividades del Gobierno Federal

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que a partir de este jueves 26 de marzo todo el Gobierno Federal suspenderá actividades. Sin embargo, los titulares de cada dependencia deberán decidir qué trabajadores serán lo que continúen asistiendo cotidianamente a sus labores, al existir labores esenciales que no se pueden suspender. Asimismo, López-Gatell pidió a la iniciativa privada que no arriesgue a sus empleados, así como a los mismos que no tomen la cuarentena como unas vacaciones.