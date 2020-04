Ciudad de México, (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que el regreso a las actividades escolares y productivas, reducidas a lo esencial por la pandemia del covid-19, fue postergado para el 1 de junio.

“En las grandes ciudades, que son las más afectadas, el reinicio a la actividad educativa y todas las actividades productivas será a partir del día 1 de junio, siempre y cuando sigamos cumpliendo con todas las medidas” preventivas, de distanciamiento social, dijo el mandatario.

Las actividades se habían reducido a partir del 23 de marzo y estaba previsto que se retomaran el próximo 30 de abril.

López Obrador hizo el anuncio al presentar este jueves el diagnóstico, proyecciones y recomendaciones de especialistas que serán enviadas al Consejo Nacional de Salud.

El mandatario aclaró que en unos 900 municipios rurales de las zonas con “bajo o nula transmisión” del virus SARS CoV-2, de un total de 2.457 en todo el territorio mexicano, las jornadas de “sana distancia” se levantarían antes las medidas de “mitigación” del contagio comunitario, el 17 de mayo.

“Tenemos que seguir con las medidas de la sana distancia y quedarnos en casa; tenemos que seguir saliendo a la calle solo por lo indispensable” enfatizó el gobernante.

El jefe de Estado afirmó que la ciudadanía “nos ha ayudado, se ha comportado de manera ejemplar, sin prohibiciones, sin el uso de la fuerza, sin toque de queda”.

“Nuestro pueblo ha actuado de manera muy responsable, a pesar del sacrificio de muchos, que están ayudando cuidándose, cuidándonos todos”, destacó.

López Obrador dijo que los primeros en salir de la suspensión de actividades de los sectores público, privado y social serán “los municipios de todo el país donde no hay casos de coronavirus”, siempre que se mantenga “la disciplina que hasta ahora se ha observado”.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López.Gatell, principal portavoz oficial para la pandemia, dijo que algunas zonas del país ya experimentan las características de la “fase tres”, cuando puede existir “riesgo de que se rebase la capacidad instalada o adaptada del sistema de salud”.

“Técnicamente no estamos en fase tres, pero existen zonas que hay que tratar como fase tres, que se define como la generalización territorial de la transmisión, no por el número de casos”, detalló el funcionario federal.

En algunas regiones muy pobladas, como el central Valle de México donde se localiza la capital, “tenemos dispersión (del virus) correspondiente a la fase tres, pero no tenemos a nivel nacional una sola definición de fase tres”, explicó el responsable de Salud.

La fase uno, cuando los contagios eran importados y se podían rastrear, se presentó en este país del 28 de febrero al 23 de marzo; mientras que la fase dos fue decretada el 23 de marzo, cuando comenzó la propagación de los “contagios comunitarios locales”.