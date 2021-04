“Votar por los candidatos a diputados federales de Morena y por los candidatos a las presidencias municipales, garantizará que se cuente con apoyos para los estudiantes en todos los niveles, así como a los maestros responsables de su formación, con quienes se tiene un compromiso permanente, quedando demostrado en la eliminación de la llamada “Reforma Educativa” que nadie quería por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador” reconoció el candidato de MORENA a la presidencia municipal de San Juan de Sabinas MAYITO López, durante la mesa de trabajo celebrada con Maestros Jubilados en Nueva Rosita.

Mayito López agradeció la presencia de los maestros jubilados, de entre los cuales asistieron algunos de sus mentores, a quienes rindió un reconocimiento y admiración, en primer lugar a su madre y a sus hermanas que son también parte del magisterio, y de allí si compromiso moral para garantizar que la educación será una de los prioridades de su gobierno.

“Vamos a trabajar junto con el pueblo para poder llegar al gobierno municipal de San Juan de Sabinas y poder levantarnos de donde nos tienen: en el piso. Estamos cansados de la misma política de los mismos políticos y por eso reafirmo que yo no quiero ser un político de los mismos, quiero ser su amigo, que me abran su amistad y que no piensen en aquellos que los traicionaron toda la vida. Queremos reafirmar el compromiso con las instituciones, y les quiero decir que habrá mucho apoyo para la educación” enfatizó Mayito López.

El candidato de Morena a la presidencia municipal reafirmó su compromiso de generar condiciones para que en San Juan de Sabinas se generen las fuentes de empleo que los ciudadanos necesitan para que finamente al municipio regrese la prosperidad.

Por su parte, los maestros jubilados presentes reconocieron que fue gracias a Andrés Manuel López Obrador que se resarció el problema que generaron medidas de gobiernos anteriores, en las llamadas unidades de medida de actualización, y que ahora se trabaja para evitar que sean afectados en sus pensiones, por lo cual establecieron la importancia de votar también por los diputados federales de MORENA.

Finalmente, reconocieron en Mayito al mejor candidato a la presidencia municipal, ya que desde hace años ha dado muestras de su amor por su tierra, materializándolo en innumerables apoyos a sus habitantes a través de su fundación, y conociendo de viva voz la problemática de cada uno de los sectores, por ello, los maestros jubilados se sumaron gustosos a su proyecto y reiteraron que el próximo 6 de junio será el ganador indiscutible de la contienda electoral.